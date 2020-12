Así podrían hackear tu árbol de Navidad

Por lo general, los fabricantes de las luces de Navidad no prestan atención a su seguridad, ya que literalmente no hay nada que proteger. No obstante, perteneciendo a la clase de dispositivos inteligentes que pueden comunicarse con un teléfono inteligente, tienen las vulnerabilidades típicas, explican los expertos en seguridad.

"Vulnerabilidades en el proceso de autenticación entre la aplicación móvil y el dispositivo, como un canal de comunicación no cifrado, el uso de inicios de sesión y contraseñas inalterables, permiten a un atacante analizar el mecanismo de control de las luces y pensar en escenarios de hackeo", señala Vladímir Martishin, experto del Laboratorio de Análisis Práctico de Seguridad de Jet Infosystems.

Otra experta toma como ejemplo la investigación del 2018 sobre la piratería de árboles de Navidad con las luces italianas más populares Twinkly.

"Los investigadores descubrieron decenas de miles de estos dispositivos, disponibles para escaneo remoto a través del motor de búsqueda de hackers", afirma Elvina Nasibulina, analista de investigación de productos digitales del sistema de monitoreo de la calidad de los productos en Rusia, Roskachestvo.

Según Nasibulina, los piratas informáticos pueden hacer que las luces parpadeen de forma remota como a ellos les dé la gana. Para demostrarlo, los investigadores hicieron las luces Twinkly, donde cada diodo se puede controlar por separado, reproducir con luces el movimiento del juego La serpiente y crearon la inscripción ¡Hack the Planet! (Hackea el planeta).

"Aunque no puede haber ningún daño particular en este caso, si los piratas informáticos se apoderan de otros dispositivos inteligentes (como una plancha de pelo, por ejemplo), esto puede generar un peligro de incendio, por lo que se recomienda desconectar los dispositivos inteligentes de la corriente cuando no estamos en casa", advierte la experta citada por el periódico RG.