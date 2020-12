Las compras más inusuales y extravagantes de los multimillonarios del sector tecnológico

Así, en 2012, el fundador de Oracle, Larry Ellison, compró el 98% del territorio de la isla hawaiana de Lanai por 300 millones de dólares. Son unos 360 kilómetros cuadrados, donde viven unas 3200 personas.

El multimillonario tiene previsto probar varios proyectos ecológicos, incluyendo la energía solar y los coches eléctricos en Lanai. En diciembre de 2020, Ellison reveló que finalmente se había mudado a su isla.

El jefe de Tesla y SpaceX, Elon Musk, es aficionado a los autos inusuales. En 2013, el multimillonario compró en una subasta el legendario coche anfibio Lotus Esprit de James Bond por 920.000 dólares.

El empresario contó que de pequeño había visto el auto en una película de James Bond. Le impresionó que el coche se convirtiera en un submarino al presionar un solo botón.

"Cuando me enteré de que en realidad no hacía eso, me decepcioné. Pero voy a mejorarlo con un tren de potencia eléctrica Tesla y hacer que se convierta en un auto anfibio", cita el medio las palabras de Musk tras realizar la compra.

El jefe de Amazon, Jeff Bezos, a su vez, invirtió 42 millones de dólares en el proyecto de Long Now Foundation de crear un reloj mecánico para medir el tiempo por los próximos 10.000 años. La estructura de 152 metros de altura se colocará dentro de una montaña en el estado de Texas. Los desarrolladores planean activar el reloj a partir de las diferencias de temperatura entre el día y la noche.

El cofundador de Google, Serguéi Brin, gastó entre 100 y 150 millones de dólares para construir un aparato aéreo que podría ser utilizado para entregar ayuda humanitaria o como un "" para la familia y los amigos.

El socio de Brin y cofundador de Google, Larry Page, también parece estar interesado en los vehículos aéreos, escribe el diario. Mientras que muchos empresarios influyentes tienen sus propios jets, Brin y Page llevaron la categoría de aviones privados a un nuevo nivel. En 2005, compraron un antiguo avión de pasajeros Boeing 767-200.