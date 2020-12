El plan que no pudo ser: ¿el verdadero motivo por el que Meghan Markle renunció a la realeza?

Antes de casarse, Meghan Markle era el centro de atención no solo por haber sido actriz, sino porque llegó a ser embajadora de World Vision de 2016 a 2017, considerada una de las organizaciones benéficas infantiles más grandes del mundo.

Las actividades benéficas fueron algo que unió incluso más a Harry y a Meghan cuando se conocieron. Pero al casarse, ella no calculó cuánto poder e influencia podía obtener siendo miembro de la familia real, según reveló la biógrafa Penny Junor en una entrevista con el tabloide Express.

"Yo hubiera pensado que parte del atractivo de casarse con Harry podría haber sido tener una plataforma para su activismo. Ella no podría ser tan franca como quisiera. La familia real no opera de esa manera, no usa su posición para hacer cambios. No son tan poderosos como pensaba que eran", explicó.