El mensaje navideño de la reina Isabel: ¿traerá consuelo para salvar las fiestas? 

Si algo ha demostrado la reina Isabel a lo largo de sus 94 años y 68 al frente de la Corona británica, es que se adapta rápidamente a los cambios tecnológicos y explota los avances para comunicarse con los británicos y ciudadanos de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth). La hemos visto manteniendo videollamadas o realizando audiencias virtuales y ahora, según la prensa local, su discurso de Navidad viene con una importante novedad.

Este año, los ciudadanos que no puedan sentarse ante el televisor a la hora de emisión del mensaje de la reina, podrán escucharlo a partir de las 15:00 (GMT) del 25 de diciembre cuando mejor les convenga, a través del asistente virtual Alexa de Amazon, al que solo tendrán que decirle: "Alexa, quiero escuchar el discurso de la reina".

Pese al aggiornamiento al cambio tecnológico, el mensaje navideño de la reina Isabel tiene algunos temas discursivos que no varían. Desde 1952, año de la primera Navidad en que se dirigió a toda la Commonwealth, en los 54 países se la ve y escucha por la televisión versar sobre los principales eventos personales, nacionales e internacionales del año, y reflexionar sobre el significado de la Navidad.

"Como tal, se ha convertido en una parte importante de las festividades para muchas familias en el Reino Unido y más allá", escribió en The Conversation Judi Atkins, profesora titular de Política y Relaciones Internacionales, Universidad de Aston (Inglaterra).

​Con la pandemia de COVID-19 aún en curso y recién comenzada la campaña de vacunación en Reino Unido, las nuevas restricciones impuestas y el Brexit acercándose rápidamente, la emisión de la reina de 2020 podría dar seguridad en estos tiempos difíciles e inciertos. Por ello, el mensaje "ha adquirido un nuevo significado como fuente de estabilidad y comodidad", explicó Atkins .

Pero, ¿cómo hace la reina para transmitir tranquilidad en medio de las turbulencias coyunturales?

El mensaje de Navidad de la reina

Según Atkins, el discurso navideño de la reina Isabel se basa en la fe y la familia, y a lo largo de las casi siete décadas, ha cumplido tres "funciones ideológicas".

Identificación

La reina comparte anécdotas personales, que suele relacionar con las experiencias de la gente común a través de los pronombres "nosotros" y "nos", para entablar lazos de identificación con los británicos y las naciones de la Commonwealth, señala Atkins. El día de Navidad de 1964, por ejemplo, la reina trató de mostrar que la familia real es como cualquier otra familia donde hay pequeños:

"Todos los que hemos sido bendecidos con familias jóvenes sabemos por larga experiencia que cuando la casa de uno es más ruidosa, a menudo hay menos motivos para la ansiedad".

Además, la reina también es consciente de que algunas familias no pueden pasar juntas durante la temporada festiva y regularmente ha expresado su empatía por ellas. En 1956 dijo: "Quisiera enviar un mensaje especial de esperanza y aliento a todos los que [...] no pueden estar con sus seres queridos hoy: a los enfermos que no pueden estar en casa".

Es casi inevitable que la emisión de Navidad de la reina Isabel de 2020 incluya palabras similares de consuelo para aquellos que han sido separados de sus seres queridos durante la pandemia, indica Atkins.

​Vale recordar que el 5 de abril, cuando Reino Unido superó las 5.000 víctimas mortales a causa del coronavirus (al 23 de diciembre se contaban más de 68.300 muertes), la reina emitió un mensaje para insuflar ánimos a la población en un gesto muy poco usual.

Continuidad

Otro de los temas que generalmente aborda la reina en sus emisiones es el de la continuidad; en su alocución, ella "intenta dar sentido a los eventos del año", señala Atkins. Para lograrlo, la reina comparte su opinión sobre los problemas nacionales y mundiales, desde valores cristianos: la fe, la caridad y la compasión. Atkins se pregunta si la reina tal vez esté tratando de fortalecer la adhesión a ellos.

En el día de Navidad de 1980, en medio de la guerra entre la Unión Soviética y Afganistán , y el alto desempleo que azotaba a Reino Unido, dijo:

"Sabemos que el mundo nunca puede estar libre de conflictos y dolor, pero la Navidad también llama nuestra atención sobre todo lo que es esperanzador y bueno en este mundo cambiante; habla de valores y cualidades que son verdaderos y permanentes y nos recuerda que el mundo que nos gustaría ver solo puede venir de la bondad del corazón".

Sus valores cristianos también se reflejan en el énfasis que hace en el valor de la familia, que "proporciona un sentido de seguridad para aquellos que están desorientados por el rápido ritmo del cambio social". A su vez, Atkins asegura que esto sostiene a la monarquía y establece a la reina como "un ancla permanente, que se sostiene contra las tormentas y nos da seguridad", como dijo en 2012 el exprimer ministro británico David Cameron (2010-2016), con motivo del Jubileo de Diamante de la reina Isabel, cuando se celebró el 60° aniversario de la ascensión al trono.

Unidad

A menudo la reina se refiere a la Mancomunidad de Naciones como una gran familia. En 1956, por ejemplo, ella observó que:

"Hablamos de nosotros mismos como una 'familia de naciones', y tal vez nuestras relaciones entre nosotros no son tan diferentes de las que existen entre los miembros de cualquier familia. Todos sabemos que no siempre es fácil, porque no hay ninguna ley en una familia que obligue a sus miembros a pensar, actuar o ser iguales".

A pesar de estas diferencias, en 2011 la Reina describió a la Commonwealth como una familia de naciones, "todas con un vínculo común, creencias compartidas, valores y objetivos mutuos". Atkins sostiene que como cabeza de la Mancomunidad, "quizás no sea exagerado decir que la reina es la matriarca de esta familia de naciones, cuyo papel principal es mantener la unidad y defender sus valores".

¿Qué mensaje Navideño dará la reina este 2020?

"Tal vez más que nunca, cuando las familias se enfrenten a la separación o a la interrupción de sus planes tradicionales, la gente buscará consuelo en el ritual de la transmisión de la Navidad de la reina", concluyó Atkins.