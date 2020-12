Un torero español denuncia un chantaje virtual: "Quieren romper mi familia"

Fran Rivera denuncia un montaje de una supuesta conversación suya con una chica que a la que no conoce de nada, que habría acabado en manos de su mujer y su hija.

El torero español Fran Rivera ha denunciado a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram que está siendo víctima de un chantaje a través de las redes sociales. "Quiero salir hablando yo antes de que esto arda y antes de que esto se desmadre", empezaba diciendo el torero en un vídeo que ha publicado en su canal de Instagram y que después ha retirado a petición de la Policía.

"Estoy siendo víctima de una manipulación brutal de mi Instagram, estoy siendo víctima de una persona a la que no le he seguido su juego, y se ha sentido tremendamente ofendida y después de insultos y amenazas ha manipulado Instagram y ahora se lo ha reenviado a muchísima gente con la única intención de hacer daño", denunciaba Rivera.

El torero también ha intervenido por teléfono en el programa Espejo Público, del que también es colaborador, donde ha explicado que una persona está intentando perjudicarle con una supuesta conversación con una mujer a la que no conoce de nada.

Fran Rivera (@Paquirri74) denuncia una extorsión en Instagram: "Me mandó un montaje con fotos en ropa interior"



▶https://t.co/6KWR3oxEUa pic.twitter.com/Z24Xl6rCiW — Espejo Público (@EspejoPublico) December 18, 2020

​En el vídeo el torero se preguntaba qué es lo que busca esta persona con esa actuación. "¿Romper una familia? ¿Hacerme daño a mí? ¿Conseguir ahora notoriedad o ser conocido aprovechando todo el revuelo que hay ahora mismo a mi alrededor? ¿Cuál es el motivo?".

Rivera asegura que se trata de unas "fotos claramente manipuladas" y que se las ha mandado, entre otras personas, a su mujer y a su hija. "Me da mucha pena", ha dicho, asegurando que "esto va a ir a manos de mi abogado y la Justicia verá si se puede hacer algo o no". El torero ha lamentado que "haya gente tan sumamente mala y con ganas de hacer tanto daño". "Es una pena lo que tenemos que soportar en las redes sociales por no estar debidamente legisladas", ha sentenciado.