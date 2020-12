La aerolínea rusa S7 autoriza a transportar mascotas en el asiento al lado de su dueño

"S7 Airlines ofrece a los viajeros la oportunidad de transportar a sus mascotas en cabina, en el asiento a su lado, en este caso es necesario planear el vuelo de antemano y comprar los pasajes para dos, para sí mismo y el animal", informó el servicio de prensa de la compañía aérea.

El animal podrá viajar solo en clase turista y ocupará el asiento al lado de su dueño y la ventanilla.

Durante el vuelo la mascota (gato, perro o ave) debe permanecer dentro de un transportín rígido de una dimensión que no supere 55 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto.

El recipiente irá amarrado sobre el asiento con unos cinturones de seguridad especiales, por lo que no se admiten bolsas para el transporte.

En cabina pueden admitirse en total dos animales.

"Entendemos que a los pasajeros de S7 Airlines les gustaría viajar cómodos con sus animales y por eso estamos perfeccionando el servicio; evidentemente, es importante estar cerca de la mascota en un ambiente que le es poco habitual", comentó la directora del departamento de experiencia viajera de S7 Group, Svetlana Kuliúkina.

La compañía analizó varias posibilidades para transportar a los animales en los asientos y eligió una que "toma en cuenta las normas de seguridad estrictas y los intereses de todos los pasajeros a bordo".

"El nuevo servicio permite llevar a bordo a animales más grandes; por ejemplo, los beagle, cocker spaniel, jack russell terrier y los gatitos gorditos podrán viajar más con sus dueños", añadió Kuliúkina.

La tarifa de transporte de animales será la misma de un pasaje de una persona.

El servicio ya está disponible para reservar a través del centro de atención a clientes o las representaciones de S7 Airlines.

El peso del animal y el transportín no debe superar los 23 kilos.

Sigue estando disponible la opción de colocar el animal debajo del asiento delantero pero en este caso su peso no debe exceder los 10 kilos y el transportín no debe tener más de 20 centímetros de alto. También se puede utilizar una bolsa de un tamaño no superior de 55 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto.