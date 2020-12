Lamborghini y Lady Gaga unen fuerzas para apoyar a los afectados por la pandemia

El dinero se destinará a dos fondos, uno creado por la propia cantante de Born This Way, que apoya a jóvenes con problemas de salud mental, y Together Rising, del escritor Glennon Doyle, que busca y combina patrocinadores y organizaciones que ayudan a los necesitados.

Además de llamar la atención sobre estas dos organizaciones y recaudar fondos para los necesitados, durante la campaña se sorteará el superdeportivo Lamborghini Huracan Evo RWD. El vehículo de un motor V10 de 610 caballos de fuerza sorteado es el mismo auto que aparece en el video de la canción de Gaga 911, estrenado en otoño de 2020.

El sorteo se cerrará el 16 de diciembre del 2020 y se llevará a cabo a través de la plataforma Omaza. No obstante, el ganador será anunciado más tarde, alrededor del 20 de enero del 2021.