6 profecías de Nostradamus que ¿se cumplieron? en la actualidad

Fue un boticario y astrólogo francés que se hizo mundialmente famoso porque supuestamente adivinó qué pasaría en el futuro, y lo escribió en Las Profecías: una obra compuesta de 10 volúmenes llenos de misteriosos versos, publicada por primera vez en 1555. Muchos se fascinaron con sus predicciones porque entienden que explican gran parte de los sucesos de la actualidad.

¿Predijo un 'profeta' argentino el incendio de Notre Dame hace décadas? https://t.co/rDyIV432Ru#NotreDameDeParis — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 19, 2019

Según sus más acérrimos defensores, Nostradamus predijo el Gran Incendio de Londres en 1666, el surgimiento de Adolf Hitler en la década de 1930, las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki en 1945, describió algo muy parecido al ataque terrorista que sufrieron los estadounidenses el 11 de septiembre de 2001, y pronosticó la presidencia de Donald Trump (2017- actualidad), entre muchas otras adivinanzas como ¿la pandemia de COVID-19?.

¿Tenía razón Nostradamus?

El Gran incendio de Londres

"La sangre de los justos será demandada en Londres. Quemados por relámpagos de 23 los seis. La dama antigua caerá de su cargo alto, de misma secta, muchísimos serán matados", el texto pertenece a la profecía de la Centuria II, Cuarteta LI.

Entre el 2 y 5 de septiembre de 1566 la ciudad de Londres ardió en llamas y más de 70.000 personas perdieron todo. Lo asombroso de ese grave episodio —del que se cree que ocurrió por el descuido de un panadero— es que hubo seis muertes, un número considerado bajo debido a la magnitud del fuego.

Adolf Hitler

"De lo más profundo del Occidente de Europa, de gente pobre un joven niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá", escribió en la Centuria III, cuarteta XXXV.

¿Qué fue lo último que comió Hitler? Su cocinera personal lo revela en sus cartas https://t.co/Xsj1gICJ9b — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 8, 2020

Hitler nació el 20 de abril de 1889 en el Imperio austrohúngaro, en Europa occidental. Se mudó a Alemania unos años más tarde y logró difundir sus ideas en gran parte debido a sus encendidos discursos.

Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki

"Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades, habrá dos azotes como nunca vistos antes, la hambruna dentro de la peste, personas apagadas por el acero, pidiendo socorro al gran Dios inmortal", escribió el profeta en el siglo XVI, en la cuarteta VI de la II Centuria.

#SputnikExplica👨‍🏫

📸 A 75 años del primer bombardeo atómico en la historia de la humanidad, Sputnik visitó Hiroshima, una ciudad que, en escasos 10 segundos, fue prácticamente borrada de la faz de la Tierra 🇯🇵



👉 https://t.co/qjxs3cRIZI#hiroshima75 #HiroshimaDay — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 6, 2020

En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre las "dos ciudades" japonesas de Hiroshima y Nagasaki. A raíz del ataque, cientos de miles de personas perdieron la vida y miles más quedaron damnificadas.

La Presidencia de Donald Trump

"El gran aullador sin vergüenza y audaz será elegido gobernador del Ejército. La audacia de su argumento, el puente roto, la ciudad desvanecida por el miedo", escribió Nostradamus en el tercer volumen de sus profecías.

Muchos creen que esos versos se refieren a la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. Además, de gobernar el país, el presidente es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la nación norteamericana.

11 de septiembre

"El cielo arderá a cuarenta y cinco grados, el fuego se acerca a la gran Ciudad Nueva. Inmediatamente una gran llama dispersa salta", se lee en la Cuarteta XCVII de la VI Centuria.

📎📹 Con motivo del 11 de septiembre, recordamos las superproducciones épicas de Hollywood, los dramas que usaron los ataques a las torres gemelas como contexto y los documentales más impactantes



👉 https://t.co/BfEwq2mAtU#11S #11Sep #TorresGemelas — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 11, 2020

Los fans creen que la Ciudad Nueva es Nueva York, pese a que se encuentra a 40 grados de latitud. El 11 de septiembre de 2001 la ciudad sufrió un ataque terrorista en el que murieron casi 3.000 personas.

Pandemia de coronavirus

Ante el azote mundial del COVID-19, muchos buscaron los textos de Nostradamus para averiguar si había predicho o no la pandemia y, por qué no, para ver cómo terminaría. Sin embargo, no se ha encontrado más que textos falsos.