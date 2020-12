George Clooney tuvo que ser hospitalizado tras una drástica pérdida de peso para un nuevo papel

El actor estadounidense George Clooney reveló que había sido ingresado en el hospital con una peligrosa enfermedad tras perder más de 12 kilos para su papel en la película 'The Midnight Sky'.

Tan solo cuatro días antes de empezar el rodaje, Clooney sintió fuertes dolores de estómago y fue trasladado de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron una pancreatitis, inflamación del páncreas que puede comprometer la vida del paciente.

"Creo que me estaba esforzando demasiado para perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando", comentó Clooney en unas declaraciones al diario británico Mirror.

El actor se sometió a la transformación física para el papel de un científico solitario de una base en el Ártico que trata de impedir que una nave espacial regrese a la Tierra ante una misteriosa catástrofe global.

Además de perder más de 12 kilos, Clooney se dejó una larga barba.

"Me dejé una barba larga y fea y a mi hijo le encantaba porque escondía cosas en ella, las cuales no descubría hasta llegar al trabajo: 'Oh, tengo un palito de helado atascado en la barba'. Pero mi esposa e hija estaban muy felices cuando terminó porque era muy difícil encontrar una cara debajo de todo ese lío".

La película The Midnight Sky (Cielo de medianoche, en español), dirigida y protagonizada por Clooney, se lanzará de manera limitada el 11 de diciembre, y el día 23 estará disponible en la plataforma de Netflix.