El padre de John Lennon, ausente y, ¿preso en Argentina?

En 1970, John Lennon grabó Mother como parte del repertorio de su álbum John Lennon/Plastic Ono Band. "Padre, tú me dejaste/ pero yo nunca te dejé/ Yo te necesitaba/ pero tú no me necesitabas a mí/ Así que/ solo debo decirte/ Adiós/ Adiós", cantaba Lennon. De la relación del músico con su padre se ha dicho de todo. Pero la historia empieza más atrás.

El 3 de diciembre de 1938, Julia Stanley decide casarse, a pesar del rechazo de toda su familia, con Alfred Lennon. Alf, como lo llamaban, y Julia vieron nacer a John Winston Lennon el 9 de octubre de 1940, pero poco después ambos se separaron. Pasados cuatro años, Julia daba a luz a otra hija, de un padre irlandés, pero tuvo que darla en adopción por falta de recursos económicos.

En 1946, un John Lennon de 6 años quedaba a cargo de una tía materna, que luego cedería al pedido de Alfred de pasar tiempo con su hijo, del que había estado mucho tiempo separado. Alf se llevó a su hijo a vivir a Nueva Zelanda, pero de inmediato Julia viajó al país para traer de vuelta a su hijo.

Alfred no volvió a ver al hijo por 16 años más. Ni siquiera la muerte de su madre trajo al padre de John de vuelta. Por ese entonces, John ya comenzaba a dar sus primeros pasos en la música mientras continuaba viviendo con su tía, quien tenía la orden de no permitirle ver a su padre.

¿Cómo llegó el padre de John Lennon a Argentina?

Durante esos años que pasó alejado, Alfred trabajaba como mozo en barcos en altamar. Así fue como se dirigió en el vapor Andes hacia Argentina. Allí, en una de sus paradas en tierra firme, fue detenido durante dos días por la Policía de Buenos Aires, según informó el diario argentino Clarín.

Sin embargo, todo no pasaba de un equívoco, según cuenta el biógrafo Philip Norman en su libro 'John Lennon. Una vida'. Al leer el pasaporte de Alfred, los oficiales confundieron 'A. Lennon' con 'John Alennon', un asesino local procurado en ese entonces. Afortunadamente el error se esclareció poco después, antes de que su embarcación dejara Buenos Aires.

En abril de 1964, Alfred decidió acercarse nuevamente a John. A través de una entrevista que dio al periódico británico Daily Sketch, un periodista lo acompañó a las oficinas de Brian Epstein, el representante de The Beatles. Desde allí, ordenaron traer a John a la oficina desde el Teatro Scala, donde se encontraba grabando la legendaria banda una de las escenas para la película A Hard Day’s Night (1964).

¿Cómo se llevaron John Lennon y su padre?

"¿Qué quieres?", fue lo que dijo John a su padre en el reencuentro. "No puedes darle la espalda a tu familia a pesar de lo que hayan hecho", le contestó Alf. La conversación fue breve y terminó cuando John le pidió que se fuera.

Semanas después, la entonces esposa de John, Cynthia Lennon, abrió la puerta de su casa a quien describió luego como un hombre que "parecía un vagabundo con la misma cara de John". Lo invitó a pasar, le ofreció un té, y le aseguró que su hijo llegaría pronto. Alfred lo esperó durante dos horas y se fue.

"Vi a mi padre apenas dos veces en mi vida, hasta que tuve 22, cuando él se acercó a mí después de que hice un par de hits. Lo vi y hablé con él, y decidí que no quería saber más de él”, contó John durante una entrevista en 1966, publicada en el trabajo Anthology.

El 31 de diciembre de 1965, bajo el nombre de Freddie Lennon, Alfred lanzó una canción llamada That’s My Life, título que generó que la prensa comparara la pieza con In My Life, de The Beatles. Además, había otra canción con un título que también enfureció a su hijo: The Next Time You Feel Important (La próxima vez que te sientas importante, en español).

"El mundo puede hacer de vos un rey/ Solo recuerda una cosa/ Ellos tuvieron un montón de reyes antes/ Y habrá muchos más", cantó Alfred. A pesar de que el conflicto familiar evitó que los hits de Alfred se popularizaran en las radios, el gerente de talentos británico Tony Cartwright se interesó en su voz, que calificó como "rica y emocional".

Alfred lanzó un disco en 1965, pero una vez más, por influencia de Epstein no apareció en ninguna lista. "A Freddie (Alfred) le partió el corazón, e inmediatamente renunció al negocio de la música", escribió Cartwright.

La última vez que se vieron fue por iniciativa de John, quien lo invitó a cenar en octubre de 1970. La cita no terminó bien. Se pelearon violentamente y John lo culpó por haber terminado utilizando drogas.

"John le dijo a su padre que si iba a la prensa con la historia de su vida, lo encerraría en una caja y lo tiraría de un avión al océano para ahogarlo. Freddie creía que su hijo era lo suficientemente desequilibrado para hacer precisamente eso, y nunca más vio a John", relató Cartwright en una publicación de Ultimate Classic Rock.

A sus 63 años, en 1975, Alfred murió a causa de un cáncer de estómago.