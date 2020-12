Se acerca la Navidad: ¿cómo elegir el regalo perfecto?

La Navidad y el Año Nuevo se están acercando y ya es hora de pensar en los regalos para tus seres queridos y colegas, e incluso tal vez de comprarlos. Los expertos en etiqueta aclaran cómo escoger regalos que sean agradables y no ofendan a nadie.

Una lista de deseos

La gente ha comenzado a componer listas de lo que les gustaría recibir en las fiestas, que se conocen como wishlist o lista de deseos. Estas listas se envían a los contactos o se publican en las redes sociales. Los especialistas en etiqueta no se ponen de acuerdo sobre si es una buena o mala idea.

"La lista de deseos es apropiada solo en dos casos: para el nacimiento de un bebé o una boda. Ninguna otra razón te da derecho a dictar lo que necesitas", señala Albina Jolgova, presidenta de la Asociación Nacional de Expertos en Ética, Etiqueta y Protocolo Empresarial rusa.

Otros no son tan categóricos. "Yo siempre uso estas listas; tengo varias para diferentes círculos", revela la experta en etiqueta y comunicación no verbal Eleonora Graz.

Sin embargo, lo importante es seguir dos reglas, opina la fundadora de una academia de etiqueta en línea Anna Fókina.

En primer lugar, hace falta especificar regalos de diferente precio para que cada uno pueda elegir algo para su presupuesto;

para que cada uno pueda elegir algo para su presupuesto; En segundo lugar, el anonimato es crucial para que los demás no vean quién ha elegido tal o cual cosa.

Que él mismo escoja

Los certificados no corresponden a las normas de etiqueta porque requieren esfuerzos por parte del destinatario, subraya Jolgova. Además, le pasas a otra persona el problema de la elección, mientras que un regalo debe ser una sorpresa agradable, no agobiante, empaquetado de forma bonita y bien presentado.

No es buena idea regalar una visita a una sauna, gimnasio o salón de belleza ya que puede ser percibido como: "Anda a limpiarte". El mayor error, advierte Fókina, es cuando el valor nominal del certificado no cubre la compra y el destinatario se ve obligado a pagar extra por el regalo o no usarlo.

Si no es un ambiente de negocios, es aceptable regalar dinero. Los billetes, incluso si están en un bello sobre, nunca se presentan solos: deben esconderse en un ramo de flores o en una caja de bombones, explica Anastasía Pereválova, profesora de etiqueta y elegancia.

Qué hacer con las flores y qué regalar para no equivocarse

El regalo más inofensivo son los dulces hechos a mano empaquetados de forma bonita, opina Jolgova. También recomienda regalar porcelana y cubiertos. Un libro bonitamente encuadernado es perfecto desde el punto de vista de la etiqueta. Pero vale la pena al menos una pequeña investigación en las redes sociales, para entender qué es lo que le gusta a una persona.

/ En cuanto a las flores, no son un regalo en sí mismas, sino un elemento atmosférico acompañante, destaca Fókina. Por lo tanto, llegar solo con un ramo, aunque sea enorme e increíblemente hermoso, es una señal de mala educación.

Las flores se presentan sin película de embalaje, si no es parte de la composición floral. Algunas personas prefieren enviar un ramo de flores antes o después de la celebración, para no causar problemas a la anfitriona para encontrar un jarrón. Si quieres regalar flores en persona, puedes traer un jarrón desechable con ellas, de las que se venden en las tiendas de flores.

Lo que no deberías regalar

"Las cosas destinadas para el cuerpo son solo para los seres queridos", asegura Jolgova. Ropa de cama, ropa y zapatos, cosméticos, incluyendo geles de ducha y sets de afeitado no pasan la prueba de etiqueta.

"No me atrevería a comprar un perfume incluso para mis familiares porque es difícil adivinar los gustos de los demás", añade.

El champán francés es el único regalo alcohólico permitido por las reglas estrictas de etiqueta. Pero hay excepciones, por ejemplo, si el destinatario colecta ciertos vinos, whisky o coñac.

Pereválova recuerda que los anfitriones no están obligados a desempaquetar las bebidas alcohólicas presentadas. En primer lugar, la botella no está enfriada a la temperatura deseada, en segundo lugar, el vino debe descansar después del viaje, en tercer lugar, puede no ir bien con los platos.

La corbata se puede dar solo a un pariente cercano o a la pareja, mientras que un broche para la corbata y los gemelos se consideran joyas, lo que significa que se pueden dar a aquellos con los que se tiene una relación formal.

Los suministros de oficina no valen para representantes de las profesiones conservadoras como banqueros, abogados, funcionarios, ya que son parte de su imagen y los prefieren caros, explica Fókina.

El regalo ideal para el jefe, dice Pereválova, debe permanecer en la oficina, como un reloj de pared o un pisapapeles, porque no se presenta a la persona sino a su alta posición. Este año tampoco vale la pena entregar nada que recuerde la pandemia: la ironía no será apreciada.

Cómo empacar y entregar el regalo

"No hace falta apresurarse y entregar el regalo en el pasillo o en la puerta; es mejor hacerlo en la sala de estar con palabras bonitas", prosigue Eleonora Graz. El regalo se entrega sin celofán ni bolsa de papel. Si es un souvenir corporativo, los símbolos deben estar en el paquete, no en el artículo en sí, ya que de lo contrario, la cosa nunca se usará.

En respuesta, el destinatario debe agradecer al donante dos veces: cuando toma el regalo y cuando lo abre. También puede ser una buena idea desenvolver el regalo en privado para no avergonzar a aquellos que han decidido comprar algo barato o regalar algo ya usado.

Este consejo vale para situaciones privadas; si se trata de relaciones formales, siempre es mejor abrir el regalo en presencia del donante y mostrar su agradecimiento para conservar las buenas relaciones en los negocios.

Una pequeña tarjeta con el nombre del donante también es muy importante, especialmente si hay muchos invitados, ya que al día siguiente el destinatario debería escribir un mensaje de agradecimiento., ya que de este modo se obliga a hacer un gesto similar.

Sin embargo, en las situaciones sociales, de un huésped rico se espera a priori un regalo más caro, destaca Jolgova. Una persona adinerada va a ofender a la anfitriona con tres rosas en celofán.

Lo último que debes recordar es que las reglas de etiqueta no son un código penal: siempre hay que actuar de acuerdo a la situación.