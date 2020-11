"El problema era su pie": detalles sobre el diagnóstico de Freddie Mercury

El vocalista del legendario grupo Queen falleció cuando apenas tenía 45 años, luego de haber sufrido un largo tiempo las consecuencias devastadoras y dolorosas de la enfermedad.

Uno de sus amigos más cercanos y miembro de Queen, Brian May, recordó en 2017 cómo la salud del artista se había deteriorado de manera nefasta, recoge el tabloide Mirror .

"El problema era en realidad su pie y trágicamente quedaba muy poco de él. Una vez, nos lo mostró durante una cena. Y dijo: 'Oh, Brian, lamento haberte molestado mostrándote eso'. Y dije, 'No estoy molesto, Freddie, excepto para darme cuenta de que tienes que aguantar todo este terrible dolor", recordó.

Se cree que Freddie sospechaba de su enfermedad años antes de que se la diagnosticaran, y aun cuando recibió el diagnóstico decidió mantenerlo en secreto por diversas razones, según explicó su asistente personal Peter Freestone.

"Freddie sabía que el virus del VIH aparecía en todo el mundo y sabía de amigos que morían a causa de la enfermedad. Él podría haber pensado que estaba infectado, pero nuevamente, como muchos de nosotros, lo dejó en el fondo de su mente, pensando 'no me pasará a mí'. En aquellos días realmente era una sentencia de muerte, todavía lo es hoy, pero ahora se puede posponer el fin", sostuvo.

Agregó que no fue fácil para Freddie aceptar su diagnóstico e incluso hubo un momento en que se negó a recibirlo y lo hizo solo después de que su expareja y mejor amiga Mary Austin hablara con él para que tomara contacto con su médico.

"A Freddie le hicieron una biopsia de una marca en su mano. El médico trató de llamarlo, pero no quiso atender la llamada. Finalmente, el médico llamó a Mary y le dijo que tenía que hablar urgente con Freddie, por lo que ella tuvo que persuadirlo. Estoy seguro de que Freddie tenía una idea de lo que iba a decir el médico, así que no quería escuchar el diagnóstico", reveló.

Tras ser diagnosticado, el cantante decidió contárselo solo a su entorno más cercano manteniéndolo en secreto por un tiempo. Nadie sospechaba nada, ya que Freddie continuaba haciendo música. Inclusive pasó sus últimos días grabando el último álbum de Queen denominado Made In Heaven y que fue lanzado tras su muerte.

por qué lo había mantenido en secreto.

"Deseo confirmar que he dado positivo en la prueba del VIH y tengo sida. Me pareció correcto mantener esta información privada para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y fanáticos de todo el mundo sepan la verdad y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los de todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad", dijo.