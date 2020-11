TikTok en las cárceles argentinas: presos transmitieron un motín por la 'app' china | Vídeos

Uno de los vídeos con cientos de miles de reproducciones que se pueden ver en TikTok muestran qué pasaba en los penales Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín de la provincia de Buenos Aires. Se ven largas filas de hombres y mujeres en la puerta de los penales.

​Estaban esperando poder ver a sus familiares y amigos. Hacía siete meses que los presos no recibían visitas, y a comienzos de noviembre, después de tanto tiempo, tenían la esperanza de poder recibirlas. Pero no.

Los presos terminaron transmitiendo el motín que armaron para reclamar su derecho de recibir visitas por TikTok. También mostraron la represión que recibieron ellos y quienes esperaban afuera para entrar. Golpizas, lluvia de balas de goma, presos con impactos en piernas, espalda y brazos.

Según relata el portal de noticias judiciales argentino Cosecha Roja, desde las celdas empezaron a llegar los primeros mensajes: 'Están prendiendo fuego todo'. 'No los van a dejar entrar'. Hubo otros mensajes desde afuera: 'no me dejan pasar'". Tampoco les dieron una explicación. Los vídeos no tardaron en llegar a la 'app' china.