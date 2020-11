Tirar de la cadena del retrete, ¿un privilegio?

Latinoamérica es una región paradójica. En las últimas décadas servicios como el internet inalámbrico o la telefonía celular han avanzado a pasos agigantados, pero no así el servicio de alcantarillado. Todavía hoy en la región existen cerca de 490 millones de personas que no tienen acceso a saneamiento seguro. Pero esa no es la peor cifra.