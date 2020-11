Un basquetbolista le hace una entrevista laboral a Bill Gates

Stephen Curry de los Golden State Warriors le ha pedido a Bill Gates consejos para responder exitosamente a las preguntas que realizan en las entrevistas de trabajo. Para ello, hicieron un simulacro donde Curry era el empleador de Microsoft y Gates un aspirante a ingeniero junior en pleno 2020.

La entrevista fue realizada en el programa de entrevistas de Curry State of Inspiration donde Gates debía responder a tres preguntas

¿Por qué deberíamos contratarte?

"Hago programas de software por encima de cualquier clase que los pueda enseñar y sigo mejorando. (…) Creo que puedo trabajar bien con la gente, evaluar y mejorar su código, pero en general me gusta trabajar en equipo. Me gustan las metas ambiciosas y pensar en cómo podemos anticipar el futuro del software. Quiero participar", respondió Gates.

¿Cómo defines tus fortalezas, debilidades y cómo trabajas en equipo?

"No soy alguien que sepa mucho de marketing. He seguido de cerca la historia de la industria y he leído sobre los errores que se han cometido, así que entiendo sobre la definición de productos y su creación", respondió el cofundador de Microsoft a tiempo de reiterar que no podría aportar en marketing porque no conoce sobre ello, pero que le gustaría aprender.

¿Cuáles son sus expectativas salariales teniendo en cuenta la situación actual?

"Espero que el paquete de opciones sea bueno y que pueda asumir riesgos. (…) Creo que la empresa tiene un gran futuro, así que preferiría obtener opciones sobre acciones, incluso por encima de una compensación en efectivo", concluyó Gates.

Es probable que entre las respuestas del cofundador de Microsoft esté la receta de su éxito. Según publica Business Insider, la fortuna de Bill Gates se debe en gran parte a sus acciones en Microsoft.

Hace unas semanas, el multimillonario ha anunciado que Microsoft ha facturado 37.200 millones de dólares en el tercer trimestre de este año. Esto representa una subida de un 12% en comparación al mismo periodo de 2019.