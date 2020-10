El famoso helicóptero S-76 de Donald Trump está a la venta | Vídeo

La aeronave todavía lleva el código de registro civil estadounidense N76DT, una clara referencia a su famoso propietario. También se hizo famoso por aparecer repetidamente en el programa de televisión de la NBC The Apprentice (El Aprendiz), donde los empresarios competían por 250.000 dólares y un contrato para dirigir una de las empresas de Donald Trump.

A pesar de que ya han quitado la palabra TRUMP en grandes letras blancas del brazo de cola, la aeronave todavía guarda su distintivo esquema de pintura de la Organización Trump a base de negro, blanco y líneas rojas. En su lujoso interior caben seis personas con adornos dorados y de chapa de caoba africana.

De acuerdo con el anuncio de la venta, el N76DT está equipado con un par de motores de turboeje PT6B-36A y tiene poco menos de 6.260 horas de vuelo.

Los helicópteros de la serie S-76 han sido utilizados por los militares y otras fuerzas de seguridad de EEUU. Sin embargo, durante mucho tiempo han sido una opción para las personas adineradas, incluidas figuras empresariales notables, como Trump, y otras celebridades, e incluso jefes de estado y realeza, incluida la reina británica Isabel II.

Este S-76B en particular alzó el vuelo en, dos años después de que este tipo de helicópteros saliera al mercado por primera vez.

El precio de la aeronave se desconoce, y cualquiera que esté interesado tendrá que llamar a una de las empresas que se encargan de su venta para preguntar por él o presentar su oferta.

No obstante, de acuerdo con un informe publicado por The New York Times en 2016, el helicóptero fue valorado en aproximadamente 875.000 dólares. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el valor añadido que supone el haber sido propiedad de un magnate, de una estrella de televisión y de un presidente de EEUU como Donald Trump.

Por ahora el helicóptero permanece en la ciudad de Trenton, Nueva Jersey, esperando a su futuro comprador.