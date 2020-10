Dumbo, Peter Pan, Los Aristogatos y otras películas son "racistas", según Disney

Ahora antes de reproducir una de estas películas en la plataforma de streaming Disney+ aparecerá una advertencia sobre el racismo.

"Este programa incluye representaciones negativas y/o un mal tratamiento de personas o culturas. Estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora", dice la nueva etiqueta que se mostrará 10 segundos antes de la película.

La decisión de Disney de no eliminar estos filmes por completo se explica en la siguiente etiqueta. Según Disney, sería más útil reconocer el "impacto dañino" de este contenido y "aprender de él" para "crear juntos un futuro más inclusivo".

"Disney tiene un compromiso para crear historias con temas inspiradores que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo", finaliza.

Aquí está la lista de las películas racistas de Disney y las razón detrás de su inclusión es esta lista.

La dama y el vagabundo: esta es la historia de una cachorrita de raza llamada Lady (dama en español) y un perro vagabundo Tramp (Golfo en español). Además, hay dos gatos siameses llamados Si y Am. En Disney consideraron que esta imagen discrimina a los asiáticos. En otra escena sospechosa en un refugio de perros aparece un chihuahua Pedro con acento mexicano y un perro lebrel ruso con el nombre Bóris.

Los Aristogatos: Al gato siamés Shun Gon lo interpretó un actor de raza blanca. Además, en la película hay una escena donde Shun Gon toca el piano con unos palillos, cubiertos tradicionales para algunos países asiáticos.

Dumbo: Un grupo de ciervos que enseña a volar al elefante Dumbo tienen voces de afroamericanos exageradamente estereotipadas. El nombre de su líder Jim Crow se utilizaba antes para insultar a las personas de raza negra en EEUU.

"Trabajar como negro": cuando el racismo se cuela en el lenguaje : el personaje Rey Louie ha sido fuertemente criticado por ser una carícatura racista del hombre negro estadounidense. En la película es un mono con limitadas habilidades lingüísticas que canta canciones de Jazz y tiene una actitud perezosa.

Peter Pan: En la película a los nativos americanos les tratan cómo "piel roja". Además la canción original de Qué hace rojo a una persona roja (What makes the red man red en inglés) fue tachada de racista y fue cambiada por una que se llama Qué hace valiente a una persona valiente (What makes the brave man brave en inglés").

Canción del sur: una de las películas más controvertidas que Disney decidió omitir en su plataforma de streaming. Cuenta sobre los tiempos después del final de la Guerra civil estadounidense, cuando aún existía la esclavitud.

No es la primera vez que Disney experimenta con anuncios. En 2019 colocaron una pequeña etiqueta con el texto: "Este programa se presenta como se creó originalmente, puede contener representaciones culturales obsoletas".