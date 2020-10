Un turista pierde un 'trozo' de su pierna tras el ataque de un tiburón en EEUU

Según cuenta Mark Bodden, él nadaba con su novia y observaba unos peces cuando sintió como si algo golpeara duramente su pierna.

"No se sentía como si me mordieran, pero no se sentía normal tampoco", relató el turista a Fox 35.

Su novia lo ayudó a volver a la arena, donde los socorristas corrieron para ayudarlo.

"Mi novia y yo evaluamos mi pierna y vimos cómo le había quitado un gran trozo", detalló el turista.

Los rescatistas mantuvieron la pierna de Bodden elevada y detuvieron el sangrado hasta que los equipos de emergencia llegaron al local.

Unas imágenes compartidas en las redes sociales muestran el agobiante momento en el que Bodden recibe los primeros auxilios en la playa tras el ataque.

La herida dejada por el escualo en la pierna del hombre tenía al menos unos veinte centímetros de ancho, según testigos.

Las autoridades creen que probablemente fue un tiburón de puntas negras el que mordió al turista.

Bodden fue dado de alta del hospital después de pasar un día internado.