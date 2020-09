Todo lo que tienes que saber para tener citas en pandemia

Si te has preguntado cuándo volverá a ser seguro tener una cita, o cómo hacerlo, no eres el único. ¿Es necesario hacerse el hisopado? ¿Hay que utilizar mascarillas para tener sexo? Son muchas las preguntas que surgen en el mundo del amor en la nueva normalidad.

La charla COVID-19

Cuando estás conociendo a alguien, en general los temas que se tratan están orientados a intereses, pasatiempos y asuntos similares. Sin embargo, según la escritora de sexo y relaciones Sophie St. Thomas, hay un nuevo nivel que debe discutirse para saber si la persona que te gusta es o no compatible contigo: la seguridad en la pandemia.

Cómo la persona toma precauciones para sí y su entorno da un buen indicio de si es adecuada o no para tener una cita, explicó a la National Public Radio. Del mismo modo lo entiende la educadora sexual y escritora Gabrielle Alexa NoelNoel: "Inmediatamente, si alguien no está ansioso por participar en una conversación como esa, eso ya me daría una pausa", dice en referencia a los posibles peligros de reunirse con un potencial infectado.

En el mundo de hoy, la salud debe ser la primera prioridad, por lo que nadie debería molestarse si tomas precauciones, sugiere. El Dr. Abraar Karan de la Facultad de Medicina de Harvard coincide con ese punto y añade que esta clase de conversaciones debería naturalizarse del mismo modo que hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual antes de tener intimidad con alguien por primera vez.

De la cita virtual a la cita real

Tener una primera cita de forma virtual puede ser la opción más segura al principio, pero eventualmente querrás conocer a la persona. Por ello, los expertos coinciden en que los lugares abiertos y al aire libre son preferibles a los espacios cerrados.

Esto, por supuesto, varía de acuerdo a varios factores: la tasa de transmisión del SARS-CoV-2 en el lugar donde se encuentran; si alguna de las dos personas tiene una enfermedad preexistente o riesgo de salud que debería cuidar; y si se ha estado en contacto con alguna persona contagiada en un tiempo menor a 15 días.

Si se va a optar por un lugar cerrado, evaluar cuántos cuidados se toman, por ejemplo, en el restaurante o cine elegido es una buena forma de escoger el sitio perfecto y evitar riesgos.

¿Puedo tener relaciones sexuales?

Mucho se ha dicho acerca de mantener relaciones sexuales durante la pandemia. Lo cierto es que aunque el COVID-19 no se transmite por vía sexual, sí lo hace por contacto oral o fecal.

Según Carlos Rodríguez Díaz, especialista en Salud Sexual de la Universidad George Washington, remarcó vía Twitter que es preciso "tener cuidados en el contacto de boca-ano", y sugirió que, en lugar de tener sexo, sería mejor optar por "el sexting y vídeollamadas".

La directora de salud pública de Canadá, Theresa Tam, hizo una extraña sugerencia a la ciudadanía estadounidense y les pidió que utilicen mascarillas en caso de mantener relaciones sexuales.

Sin embargo, Karan considera que este asunto debería ser evaluado como cualquier otra clase de riesgo en tiempos de pandemia, del mismo modo que ir al supermercado o salir a la calle. Las conexiones emocionales, dice, son una parte esencial de la vida cotidiana y son tan importantes como el resto de los asuntos de nuestras vidas.