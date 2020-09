"¿Por qué no hacemos algo de una vez?": así estalla un actor español por el colapso de las administraciones

El popular actor asegura que ha pedido hablar con el director de la sucursal y le han negado el paso. "Este edificio es público y nosotros somos quienes lo pagamos", exclama.

🔴Ya que el Ministro Escrivá nos oculta la verdad, Antonio Resines tiene la valentía de contarnos lo que está pasando en las oficinas de la Seguridad Social de toda España. pic.twitter.com/OQgzRJLFLc — Sergio Ramos Acosta (@Sergio_Ramos_A) September 17, 2020

​Además, ha mandado una pregunta directa al ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, cuestionando "por qué no se hace algo ya de una vez" y exigiendo respuestas. "¿Por qué no nos dicen por qué no se atiende a la gente? Les voy a contestar yo una posibilidad: porque no hay gente y no quieren contratar a más gente", dice Resines en tono de enfado.

A través de estas palabras, el protagonista de la mítica serie Los Serrano ha evidenciado el cabreo general que muchos españoles tienen ante el colapso de las administraciones: "Hay que decir públicamente a todo el mundo que ni en los teléfonos ni en la página web para pedir cita previa, funcionan", continúa diciendo el actor. Los usuarios en redes no han tardado en compartir su vídeo y responder a su pregunta con razones de lo más variopintas:

Los funcionarios no quieren volver al trabajo. Llevo esperando una respuesta de urbanismo 45 días, no hay manera y la poca gente que está en las oficinas del ministerio, tratando de disculpar a los compañeros que no quieren ir... A currar, que el país se desangra!!!! — Máximo (@MaximoAlfaraz) September 17, 2020

El problema no es que no haya citas suficientes, es q el INSS se está orientando para atender muy poco presencialmente y que cada uno se haga sus cosas por la web. Eso es una falta de responsabilidad y abandonar a los ciudadanos Y no es por el Covid. En Madrid ya llevan años así — Resistencia (@resistencia_Zub) September 17, 2020

En la vida no hay casualidades, si están cerradas en toda España es por algo. En esas oficinas de la Seguridad Social se reparten 10.000 millones de euros cada mes, al Gobierno le interesa tenerlas cerradas a cal y canto, e ir demorando las citas hasta 2021. — Xeromem (@xeromem2) September 17, 2020