¿Por qué Kim Kardashian y Leonardo DiCaprio quieren boicotear a Facebook?

Varias celebridades han comunicado su decisión de congelar sus actividades en sus cuentas de redes sociales de Instagram y Facebook, ambas controladas por Zuckerberg, con el objetivo de evitar la proliferación de odio en estas plataformas.

Esta decisión forma parte de la campaña #StopHateforProfit (Deten el odio por ganancias, en español), creada en junio de 2020 por seis organizaciones entre las que se encuentra ADL (la Liga Anti-Difamación), la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Sleeping Giants, Color Of Change, Free Press y Common Sense.

De acuerdo con estas organizaciones a favor de los derechos civiles, Facebook no hace lo suficiente para detener la desinformación y las campañas de odio.

Esta la razón esgrimida por Kim Kardashian West al comunicarle a sus más de 188 millones de seguidores que "la información errónea compartida en las redes sociales tiene un impacto serio", por lo que su cuenta estaría 24 horas congelada a partir del 16 de septiembre.

"No puedo sentarme y quedarme en silencio mientras estas plataformas continúan permitiendo la difusión del odio, la propaganda y la desinformación, creada por grupos para sembrar división y dividir a Estados Unidos", señaló Kardashian West.

La estrella de telerrealidad y empresaria no es la única que piensa unirse al congelamiento por 24 horas, Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen, Jennifer Lawrence, Katy Perry y

Ashton Kutcher también se han pronunciado a favor de la campaña, que considera que la empresa no hace lo suficiente por detener a grupos que propagan el odio.

#StopHateforProfit ya ha golpeado las arcas de Zuckerberg, al hacer que varias empresas detuvieran la publicidad que pagaban en estas redes sociales. Más de 90 empresas se han unido a este boicot, costándole más de 7.200 millones de dólares del patrimonio personal de Zuckerberg, de acuerdo con información de la BBC.