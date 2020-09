Exdirector de Interpol en México asegura que la mamá de Luis Miguel está viva

"Me han platicado y ya los conoce Luis Miguel [a los hijos de Basteri], no estoy ventaneando. Se peleó con Luisito Rey, se desapareció porque se había enojado con él, se fue a Argentina", aseveró.

Aldana aseguró que la prueba más contundente de que Basteri está con vida es el hecho de que el propio Luis Miguel dejó de buscarla hace muchos años.

"Si no la hubiera encontrado, se hubiera ido por diferentes lados. Yo siento que está feliz ella. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, que están respetando la intimidad de los dos", comentó.

El paradero de Marcela Basteri se desconoce desde 1986. Una de las hipótesis que más difusión tuvo tras su desaparición señala a Luisito Rey, padre de Luis Miguel, por haber asesinado a su esposa en Madrid, España. Sin embargo, esta posibilidad nunca ha sido confirmada.

El exdirector de Interpol México ironizó sobre esa suposición, la cual cobró notoriedad luego de que el actor Andrés García declaró en enero de 2019 estar seguro de que la madre de Luis Miguel había sido asesinada.

"No creo. Andrés García es 'lorenzo'. Es mi amigo y tiene sus puntos con todos ellos cuando vemos acción. 'Mira, este quiere que lo maten' como si estuviera en una película. A lo mejor lo manejaban como cierto, pero no me consta, se llevaban muy bien", dijo.

Por otra parte, Miguel Aldana reveló que en diversas ocasiones usó sus influencias para sacar a Luisito Rey de prisión.

"Muchas veces por el vicio [al alcohol y las drogas] lo detenían. Yo hablaba con las autoridades, les hacía el favor, los apoyaba y lo soltaban", mencionó.

También relató que en una ocasión salvó a Marcela Basteri de tener intimidad con Arturo El Negro Durazo, jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal durante el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982).

"Luis Rey quiso meterla con Durazo, yo me opuse. Llegue, se la quité varias veces, no la deje que estuviera con él", expuso en entrevista para TV Azteca.