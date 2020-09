Corea del Norte aspira a llegar al 'top' de las tendencias: Pyongyang abre una ventana a su mundo

Cuando la gente habla de los medios norcoreanos, la mayoría normalmente imagina a una mujer en un vestido tradicional contando sobre los éxitos del programa nuclear. Pero esto no es necesariamente así: en YouTube en 2017 apareció un canal que muestra la vida cotidiana en el país asiático. Sputnik analizó cómo Pyongyang cambia su imagen.

Lanzado en agosto de 2017 el canal Echo of Truth —Eco de verdad, en inglés— tiene casi 32.000 suscriptores y el auditorio viene creciendo de manera rauda. Actualmente, los vídeos del canal han acumulado en su conjunto más de dos millones de visualizaciones. Se trata de un resultado muy bueno comparado con otros canales de medios gubernamentales norcoreanos en YouTube.

En el pasado, el Gobierno norcoreano ya trató de atraer la atención del público internacional al lanzar sitios web de noticias e incluso canales en YouTube. Los medios norcoreanos prominentes son Naenara, KCNA y Uriminzokkiri. Este último hasta cierto momento fue uno de los mayores éxitos de Pyongyang en el espacio mediático internacional. Creado en julio de 2010, el canal Uriminzokkiri llegó a contar con más de 18.000 suscriptores y más de ocho millones de visualizaciones.

Igual que los demás medios norcoreanos, Uriminzokkiri se enfocaba más en las noticias y menos en la perspectiva de la vida cotidiana desde los ojos de los habitantes del país. Pero el éxito no duró mucho: en 2017 YouTube eliminó el canal Uriminzokkiri.

Nuevo enfoque hacia el público

Los medios norcoreanos se destacan por el hecho de que de vez en cuando recurren a la retórica belicosa dirigida, en gran medida, contra Estados Unidos y Corea del Sur. Para ser justos, hay que reconocer que los medios norcoreanos sí tratan de cubrir la vida cotidiana en el país, pero no como lo hace el canal Echo of Truth.

En este canal de YouTube se publican reportajes sobre la rutina diaria de los norcoreanos. Al mostrarnos la rutina de los habitantes, Echo of Truth y los medios norcoreanos buscan transmitir el mensaje al mundo de que la gente en Corea del Norte vive igual que en el resto del mundo, que también tiene todo, incluidas las pizzerías y los boliches.

En otras palabras, quieren mostrar que en Corea del Norte viven personas normales con necesidades ordinarias y no gente con cerebros lavados por la propaganda como lo muestran de vez en cuando los medios mainstream occidentales.

Con el canal Echo of Truth, el periodismo norcoreano, un enfoque más moderno. Por lo tanto, recurrió al formato de vlogs. La lista de videoblogs incluye Pyongyang Tour Series, What's Up Pyongyang —¿Qué pasa Pyongyang?, en inglés— y otros.

Con este formato, Pyongyang busca alterar la imagen de Corea del Norte en el mundo y estos esfuerzos han demostrado ser bastante fructíferos. La meta del canal es atraer nuevo público y cambiar su percepción del país.

Echo of Truth produce contenido que puede interesar a una amplia variedad de personas, incluidos los jóvenes, y especialmente las personas que estén interesadas en otro punto de vista en cuanto a lo que de verdad sucede dentro de Corea del Norte.

Los vídeos salen en inglés y a veces también tienen subtítulos en otros idiomas, por lo cual se puede deducir que el canal seguramente está orientado no solo al público angloparlante, sino también que busca alcanzar internautas en todo el globo.

Por ahora no se puede decir con certeza quién patrocina el canal, pero está claro que, en un país como Corea del Norte, donde el acceso a internet es estrictamente regulado y limitado, no se puede abrir un canal en YouTube sin un permiso por parte de los organismos gubernamentales. La conclusión: el canal con toda probabilidad está financiado y controlado por el Estado.

¿De qué son los vídeos?

La cara principal del canal es una joven cuyo nombre es Un A. En los vídeos sobre Pyongyang , ella luce vestida de ropa de estilo que a veces incluso se parece a la manera de cómo se visten los jóvenes surcoreanos. Hay que admitir que hace un muy buen trabajo como presentadora y entrevistadora. Casi no tiene acento cuando habla inglés.

La variedad de los temas discutidos en los vídeos también es muy amplia: Un A nos cuenta sobre la situación con el COVID-19, nos lleva a un concierto, nos muestra cómo ella y otros habitantes de Pyongyang hacen deporte, elige un traje tradicional coreano e incluso ella misma nos canta una canción. A veces en los vídeos aparecen personas preparadas para las preguntas con antelación, si bien se asevera que son personas aleatorias, pero esto parece insignificante.

El proyecto sí tiene ciertas imperfecciones. Por ejemplo, la calidad de videomontaje y de los vídeos como tal no es muy buena. Estos no pueden ser comparados con los vídeos que hacen en el sur de la península coreana. Pero, de todas formas, el periodismo norcoreano hizo un gran avance porque la calidad de los vídeos que se publican en el canal Echo of Truth es infinitamente mejor que cualquier cosa que hayan hecho los medios norcoreanos en el pasado.

Otro aspecto a destacar es que en el canal continuamente se elogia a los líderes del país. Igual que en los programas de cadenas de televisión estatales, Un A alaba al líder supremo del país, Kim Jong-un, y se refiere a él como el "mariscal respetado". En sus vlogs atribuye muchos logros a la gestión astuta del país por parte del líder supremo. Precisamente esto hace contrastar el canal Echo of Truth con los vídeos que hacen usuarios ordinarios en otros países.

El nombre del canal, Echo of Truth, parece ser bastante pretencioso. Es algo muy común del estilo norcoreano llamar un medio de esta manera.

Otros nombres de medios norcoreanos como Naenara —Mi país, en coreano— y Uriminzokkiri —Entre nuestro pueblo, en coreano— confirman esta aseveración. Entretanto, el nombre del vlog What's Up Pyongyang es una buena excepción que muestra el deseo de los creadores de este proyecto de ser más amigables hacia los espectadores.

De todas formas, si uno quiere conocer la perspectiva norcoreana sobre muchos asuntos y ver cómo la gente vive en Corea del Norte, Echo of Truth es la ventana al mundo de este país asiático. Aunque seguramente muestran en su mayoría los lados buenos de la vida en Pyongyang, este canal sirve como una fuente alternativa a la información que difunden los medios mainstream occidentales. Es una oportunidad de conocer el otro punto de vista y comparar.