Una serie de misteriosos asesinatos y mutilaciones de caballos azota Francia

Solo en lo que va del 2020 han sido ya unos 30 caballos los que han sido víctimas de salvajes agresiones. Los afectados incluso han montado un grupo de Facebook para prestar apoyo mútuo e intentar resolver este misterio. Sputnik conversó con Pauline Sarrazin, la fundadora de este grupo, para saber más sobre la situación.

Pauline, cuyo caballo también ha sido víctima de los mutiladores de caballos, destaca que estos ataques incumben no solo a los criadores de caballos que tienen a muchos animales bajo su tutela, sino incluso a personas como ella, quienes tienen

Un documento de uso interno del Servicio de Investigación Territorial, que estuvo a disposición del medio Le Parisien, reveló algunos detalles aterradores que unen a todos estos casos. En particular, se especifica que "hay una obvia intención de hacerles daño a los caballos, y como trofeo se llevan una oreja".

Mientras tanto, se desconocen los motivos de estos crímenes y se tantea una multitud de versiones: supersticiones, fetiche, rituales sectarios o satanistas, etc. Al mismo tiempo, las autoridades destacan que los asesinos saben como manejar y tratar a los caballos.

"Las marcas que presentaron los animales en sus orificios nasales llevan a la conclusión de que fue empleada una cuerda especial que requiere unos conocimientos y habilidades específicas", se dice en la nota.

Uno de los objetivos del grupo de Facebook creado por Pauline es concienciar a la gente de que cualquiera que tenga un caballo puede caer víctima de estos ataques, puesto que ocurren por todo el país.

Además de ello, según múltiples testimonios, las mutilaciones en los caballos van más allá del corte de sus orejas. A algunos de los caballos se les arrancó un ojo, los genitales y otras partes del cuerpo.

Al mismo tiempo, algunos de los miembros del grupo se quejan de que la Policía no reacciona a lo que está ocurriendo y no les presta la suficiente atención a las denuncias de los afectados. La propia Pauline confirma esta actitud por parte de las autoridades y opina que a pesar de haber empezado a, es probable que no sea una prioridad para la Policía.

Al ver que las autoridades tienen muy pocas pistas para solucionar el caso, los dueños de caballos se están uniendo para tomar cartas en el asunto. Entre las iniciativas que proponen están el montar milicias populares, montar sistemas de vídeo vigilancia y pedir a los vecinos que estén alerta.

Algunas sociedades para la protección de animales, así como la Federación Ecuestre Francesa y la Liga Francesa de Protección del Caballo, anunciaron que también presentarán denuncias junto con los dueños de los animales afectados.