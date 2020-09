FilterDrop, una campaña contra los cánones irreales de belleza en Instagram | Fotos

Pallari compartió en su cuenta de la red social una imagen en la que se la puede ver tanto sin una gota de maquillaje como con el filtro Paris que cambia la textura y el tono de la piel.

"Por alguna razón, esto se considera normal. Incluso con la luz, el maquillaje y la confianza, tengo los denominados defectos. No hay defectos en mi aspecto, no hay defectos en el tuyo. Simplemente nos han dicho que los tenemos para que ayudemos a que este mundo siga aprovechándose de nuestras dudas", declaró en la publicación.

Cientos de usuarias se unieron a la campaña feminista e inundaron la red con publicaciones acompañadas de la etiqueta #filterdrop, en la que aparecen con y sin los filtros de belleza.

"Estoy orgullosa de ser yo misma, con todos mis defectos"; "no creo que tenga suficientes palabras como para expresar qué potencial tienen estos filtros para destruir nuestra autoconfianza, nuestra autoestima y nuestra percepción de nosotras mismas"; "¿distorsionar nuestras caras simplemente porque no tenemos la confianza suficiente para mostrarnos COMO SOMOS?? Eso me pone TAN TRISTE!!", comentaron algunas de las internautas.