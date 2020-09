Shaquille O’Neal le pide a Elon Musk que construya un Tesla más grande

La mayoría de los autos eléctricos no pueden ostentar unas dimensiones particularmente grandes. Sin embargo, los vehículos Tesla son diferentes. Prueba de ello es el hecho de que la exestrella de la NBA Shaquille O’Neal solía tener en su garaje un Model S.

No obstante, un reciente vídeo revela que no todo es tan simple. En las imágenes, grabadas por Anthony C. Hall, podemos ver cómo el gigantesco deportista, que mide 2,16 metros de alto y tiene una talla de zapatos 57, intenta acomodarse en el asiento de pasajeros.

Hey @elonmusk can you make @SHAQ a big boy tesla pic.twitter.com/bb343kBQYA — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) August 28, 2020

Se ve que el exjugador de baloncesto tiene problemas en meterse en el auto y cuando finalmente lo logra se dirige a la cámara con un mensaje para Elon Musk: "¿Elon, por qué no haces un Tesla para chicos grandes?".

¿Será que Shaq no ha oído hablar del Cybertruck de Tesla, con sus imponentes dimensiones? Lo más probable es que este no sea el caso y en realidad con este mensaje está apresurando a Musk para que lance cuanto antes su camioneta.

Pero no todos están encantados con el diseño de este vehículo. ¿En caso de preferir otro diseño más conservador, tendrá una elección? Aparentemente, la respuesta a esta pregunta es afirmativa.

Aproximadamente hace un año O’Neal se puso al volante del Rivian R1T: el principal competidor del Tesla Cybertruck. Según lo comentó el director ejecutivo de la compañía, "Shaq sí cabe".