El sujetador y las máscaras N95 tienen más en común de lo que imaginas

Debido al COVID-19 hoy las mascarillas N95 son moneda corriente en la vida de todos en el mundo entero. Quizá sepas que el número 95 que aparece en ellas se debe a que son capaces de bloquear hasta el 95% de las partículas que hay en el aire. Pero ¿sabes qué tienen en común con los sujetadores? Sara Little Turnbull, la mujer que las inventó.

El nombre de Sara Little Turnbull resuena en el ámbito del diseño en todos los rincones del planeta. Esta norteamericana nacida en Nueva York en 1917 tenía una especial habilidad para diseñar e inventar objetos con valor estético y funcional, para mejorar el día a día de las personas. Ella creía que un diseño solo podía tener éxito si su propietario final lo encontraba útil. Fue así como a comienzos de la década de 1960 inventó las mascarillas N95, inspirándose en los sostenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 3M (@3m) el 17 Jun, 2020 a las 11:09 PDT

En 1958 fue contratada para trabajar en la división de envoltorios y telas por la empresa 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company), una reconocida multinacional estadounidense dedicada a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecnologías diversificadas, que ofrece productos y servicios en diversas áreas. Sara Little utilizó telas no tejidas para, en principio, diseñar un sujetador más cómodo y moderno, pero ciertas circunstancias personales le hicieron cambiar de dirección y llegar a diseñar la hoy tan apreciada mascarilla.

Esquema de diseño de lo que luego fueron las mascarillas N95, el estándar actual para la protección respiratoria pasiva. La diseño Sara Little Turnbull para 3M en 1958. Y si en efecto, se inspiró en él soutien: pic.twitter.com/I85kCBia3L — Gabriel Garcia (@gabriel_hgs) July 13, 2020

¿Quién fue Sara Little Turnbull?

Sara Little fue una de las primeras diseñadoras industriales de Estados Unidos y una de las primeras mujeres en triunfar en la industria del diseño posterior a la Segunda Guerra Mundial, dominada por los hombres. También fue educadora y una autodidacta antropóloga cultural.

Fotografía de Sara Little Turnbull, la diseñadora de la mascarilla N95, también conocida como FFP2.



Para el diseño de la mascarilla se inspiró en la copa de un sujetador femenino por su evidente forma y rigidez. pic.twitter.com/3r2YQ9NUwg — Antonio José Pérez Sánchez (@AntonioJoseRH) June 28, 2020

Durante más de seis décadas, asesoró a cientos de corporaciones en el diseño de productos. Hoy se la conoce como "el arma secreta de la América corporativa", según la biografía que se lee en la web del Sara Little Turnbull Center for Design Institute.

Desarrolló famosos diseños de mangos ergonómicos para macetas después de observar guepardos en la naturaleza cazando sus presas a alta velocidad. También creó el CorningWare, el primer recipiente de cerámica de vidrio resistente al choque térmico.

Fundó y dirigió Proceso de Cambio: Laboratorio de Innovación y Diseño, un estudio de diseño y archivo integrado en la Escuela de Negocios de Stanford (California). En Stanford, Sara Little "involucró a los estudiantes en el seguimiento de las tendencias y desafió a los equipos interdisciplinarios a abordar los desafíos del mundo real a través del diseño". Animó a los estudiantes a abrazar la curiosidad y a explorar el "porqué" antes de diseñar el "cómo".