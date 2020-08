Tango sin escenarios: el festival más esperado de Buenos Aires es virtual por la pandemia

Buenos Aires es por excelencia la capital del tango. El género musical rioplatense ha conquistado el mundo a través de reconocidas figuras de la música y la danza, y continúa siendo una de los principales atractivos turísticos de la ciudad que le dio origen.

Uno de los eventos más esperados de la ciudad porteña es el anual Festival Mundial de Tango BA y el Campeonato Mundial de Tango, donde bailarines del género de todo el mundo compiten por el primer lugar. PONER LOS LINKS OFICIALES

Este año, sin embargo, no habrá escenarios. La competencia, que comenzó este 26 de agosto y finaliza el 30 del mismo mes, será transmitida por Youtube y Facebook, y los competidores ejecutarán sus respectivas interpretaciones desde sus casas. Además, en esta "edición especial", como la ha adjetivado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los espectadores también formarán parte del jurado y podrán votar por sus favoritos online.

➡️ Hoy a las 20 horas a través de nuestro canal de YouTube: https://t.co/8sy4dj7LY5, sumate a vivir la gran apertura de una nueva edición del Mundial de Tango BA 💃🕺. ¡Viví el evento más tanguero del mundo desde tu casa! — Buenos Aires Ciudad 🙎🏻‍♂️↔️🙍🏻‍♀️ (@gcba) August 26, 2020

Aurora Lubiz, reconocida bailarina y maestra de tango, quien ha sido jurado del evento en varias oportunidades, dijo a Sputnik que no está contenta sino, por el contrario, dolida, con la decisión de llevar a cabo el certamen en esas condiciones. Su postura es la de muchos artistas del género, que a través de la conformación del Frente de Unidad Tanguera lanzaron una campaña para reclamar derechos para el sector, paralizado desde marzo por la pandemia.

"Todos nosotros estamos muy dolidos, muy molestos. Con los problemas que el sector está teniendo, porque seguimos con todas nuestras actividades paralizadas, hay una perspectiva poco positiva y una incertidumbre grande", expresó.

Cuando la llamaron para ser jurado la primera propuesta era que no habría competencia, que sería un intercambio sin evaluaciones ni ganadores. Sería, además, sin presupuesto, o con muy poco. Le pidieron que bailara con otra bailarina en su estudio para el certamen, el mismo estudio que desde el 18 de marzo permanece cerrado y en el que no puede dar sus clases.

"Desde la comunidad tanguera pensamos que, frente a la dificultad que había en la pandemia y con la cuarentena, con todo cerrado, la producción de un Mundial de tango iba a estar sensible y que cancelaría el Mundial, y no fue así", expresó. Lubiz no aceptó participar este año.

Para ella, "los directivos del Mundial no pensaron en todo esto y armaron un Mundial a espaldas de lo que el sector está sufriendo y padeciendo", y consideró que se trata de "una propuesta inadecuada" para los tiempos que vive el país y quienes se dedican al tango.

Lubiz supo organizar la convocatoria del jurado en ediciones anteriores, incluso la de 2019 y, a su entender, una de las dificultades mayores de este año va a ser la forma en la que los competidores serán evaluados.

"La forma que se le pide a los competidores es muy precaria, la gente no puede ir a un estudio, tiene que bailar en su casa", señaló. Según consideró, esto denota una "falta de cariño y cuidado para toda la comunidad (del tango), los competidores, los jurados y los músicos".

Perspectivas a futuro

Al igual que en otros países, el sector del arte ha sido uno de los más afectados en Argentina, y quienes viven de ello están comenzando a reclamar por las dificultades económicas que esto conlleva.

El Frente de Unidad Tanguera está conformado por artistas de todas las áreas que incluye el género, y una de sus últimas acciones ha sido presentar una carta al Gobierno de la provincia, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, para los trabajadores del sector.

Allí, se expresa la necesidad de una partida extraordinaria para quienes se desenvuelven en el sector, y se rechazan las condiciones en las que se organizó el festival de 2020. "Necesitamos ver algún tipo de ayuda para el sector, hasta ahora estamos en esa tarea, y a la espera a que nos den una entrevista" como respuesta a la carta, expresó al respecto Lubiz, que forma parte del colectivo.

Según dijo, están aguardando a que llegue septiembre para obtener respuestas. También esperan que se aprueben los protocolos para poder reabrir los estudios y volver a las clases. Basada en la experiencia en otras regiones de Argentina, como las provincias de La Pampa, Córdoba y Mendoza, eventualmente se permitirá el retorno de clases particulares y grupales con los protocolos sanitarios pertinentes.