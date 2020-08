Un sacerdote brasileño desea la muerte a los que no acuden a misa durante la pandemia | Vídeo

Un sacerdote de la parroquia de Sao Joao Batista, en el estado brasileño de Minas Gerais, causó polémica luego de que declarara en plena misa que desea la muerte de los fieles que no acuden a la iglesia durante la pandemia.

"Espero que no haya vacuna para estas personas o que mueran hasta que llegue", expresó el cura, llamado Antonio Firmino Lopes Lana.

El sacerdote subrayó que las personas que no están en el grupo de riesgo y que "tienen salud y tienen todo" no deben faltar a misa. "Esto significa que estas personas no tienen fe", subrayó.

Las palabras de Lopes Lana provocaron la indignación de los usuarios de Facebook. "Que Dios perdone a este cura y le envíe el Espíritu Santo para que tenga divino discernimiento"; "padre, ¿cómo puedes desear la muerte de la gente?"; "¿asistir a una misa en la que el sacerdote desea la muerte de personas durante el distanciamiento social? ¡Estoy fuera!", así fueron algunos de los comentarios en el vídeo.

En respuesta a las críticas, el cura publicó un vídeo en el que pidió disculpas por su "infeliz comentario" a todos los ofendidos.