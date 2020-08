¿Quién es George Soros y qué sabemos sobre su multimillonaria fortuna?

Aunque quizá no tengas demasiado claro quién es, seguro que conoces su nombre. George Soros es uno de los hombres más ricos del mundo. Filósofo e inversor, su carácter filantrópico lo ha hecho destacar por más que sus millones. ¿Qué sabes sobre él y su multimillonario legado?

Millonario, inversor, filántropo. George Soros es uno de los hombres más ricos del mundo. De origen judío, nació en Budapest el 12 de agosto de 1930. Le tocó ser adolescente durante el nazismo, al que sobrevivió haciéndose pasar por cristiano junto a su familia durante años. De hecho, su apellido original es Schwartz, pero su padre lo cambió por Soros en 1936, cuando el antisemitismo empezó a crecer en Europa.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Soros se instaló en Londres donde estudió la carrera de Filosofía, en la que tuvo como docente al célebre filósofo austríaco Karl Popper. Luego de graduarse, comenzó a trabajar en finanzas en la capital inglesa y después en Estados Unidos, actividad que dio origen a su fortuna. Pero, ¿qué se sabe sobre la fortuna de Soros?

¿Cuánto vale la fortuna de Soros?

La riqueza de Soros está estimada en 8.600 millones de dólares, según la revista Forbes, cuyo ranking Billionars lo posiciona en el número 162 de las personas más ricas del mundo y la 56 en EEUU.

Origen y destino del dinero

"Ocupo una posición excepcional. Mi éxito en el mercado financiero me ha dado un grado de independencia económica por sobre la mayoría de la gente. Esto me habilita a tomar partido sobre problemáticas controversiales: de hecho, me obliga a hacerlo", aboga el magnate en referencia a sus conocidas inversiones filantrópicas. La frase se ha vuelto famosa.

Quizá por su formación en filosofía, —muchos suelen citar a Popper como influencia en la perspectiva de Soros—, ha financiado un sin fín de proyectos sociales con grandes sumas de dinero. Dedicado a la inversión y especulación, algunos de los millones que ha ganado han sido donados.

A través de las organizaciones Open Society Foundations y Soros Fund Management, ambas fundadas por él, ha destinado fondos para el fomento de causas vinculadas a los derechos humanos y al desarrollo social en las Américas, Europa y Asia.

George Soros y COVID-19

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, Soros ha hecho varios aportes para paliar la recesión que la crisis sanitaria ha provocado. A través de sus organizaciones no gubernamentales, donó 15 millones de dólares a las escuelas de Nueva York, uno de los estados en situación de mayor gravedad por el coronavirus en Estados Unidos.

Se destinaron, además, 20 millones para la creación de un programa deque no está incluida en los planes de subsidio que prevé el Estado para mitigar los efectos de la pandemia. Según se indicó desde la Open Society Foundation, la organización pretende invertir unos 130 millones de dólares en iniciativas alrededor del mundo durante la pandemia.

Además, su nombre forma parte de una lista de multimillonarios de todo el mundo que ha reclamado la suba de impuestos para los sectores más acaudalados con el fin de mejorar la distribución de renta y reducir la desigualdad social en tiempos de COVID-19.