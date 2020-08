La modelo peruana que usa su belleza para romper el status quo | Fotos, vídeos

Barrero estudiaba publicidad cuando una de sus docentes le encargó crear contenidos digitales, tarea que derivaría en Una chica afroperuana. Cuando presentó el proyecto, tuvo una dura respuesta de su profesora y sus compañeros de clase: le dijeron que el racismo estaba en su mente, que en Perú ya no existía. En ese momento, Barrero entendió que su proyecto era más pertinente de lo que imaginaba, y lanzó la plataforma.

Pero su lucha contra el racismo no había comenzado ahí. Tras cuatro años de modelaje, Barrera dejó de lacearse el cabello. Tenía 18 años y en ese momento vivió su "despertar identitario" y se dio cuenta que en Perú la pobreza tiene color de piel negro, según contó al periódico local El Comercio.

"El proceso químico para tener el pelo liso es doloroso y tedioso. Sin embargo, dejé que un ácido entrara a mi cuero cabelludo y me dañara la piel. No debería haberlo hecho, rezaba para que no se me cayera el pelo, pero así me habían dicho que iba a ser guapa y bella", explicó.

Desde entonces ha dejado de lado los estándares de belleza hegemónicos, comenzó a representarse a sí misma e intentó multiplicar su lucha contra el racismo y la discriminación. Hoy Una chica afroperuana tiene casi 40.000 seguidores en Facebook y 18.500 en Instagram.

"Tenemos que conocer nuestra historia —dijo Barrero—. Hemos crecido pensando que el racismo solamente son actos inofensivos o una simple broma. El racismo es una estructura, por eso no es casualidad que la pobreza también tenga color".

El racismo en Perú

La pertinencia de la lucha de Barrero también es respaldada por las cifras que evidencian el racismo en Perú: