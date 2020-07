Los 5 trucos para sacarle todo el provecho a tu microondas

Si lloras al cortar la cebolla, echas a la basura el pan porque se enduró o no soportas pelar ajos porque su cáscara es muy delgada, estos sencillos trucos te caerán como anillo al dedo porque tu microondas es capaz de evitarte estos incómodos momentos.

Todos en algún momento de su vida han perdido la paciencia al momento de cocinar el ajo y la cebolla o se han visto obligados a desechar un pan porque este se enduró y con ello han perdido un poco de dinero, pero esto puedes solucionarlo con los siguientes tips:

Ajo

Para que sea más fácil pelar la fina cáscara de los ajos debes meter una cabeza de ajo al microondas durante 20 segundos y podrás pelarlos con mayor facilidad.

CC0 / Unsplash Ajo

Cebolla

Existen varios trucos para que la cebolla no te haga lagrimear, pero uno de los más prácticos y efectivos es cortar los dos extremos de la cebolla y meterlos al microondas durante 30 segundos, después de esto no volverás a llorar.

© Foto : Pixabay/stevepb Cebolla picada

Pan

Si compraste pan fresco pero por alguna circunstancia no lo pudiste comer y se enduró no lo eches a la basura, lo único que necesitas hacer es humedecer un papel absorbente con agua, exprimirlo y envolver el pan antes de meterlo al microondas por un tiempo de 30 segundos. Este procedimiento le devolverá a tu pan la suavidad como cuando lo compraste en la tienda y no perderás ni un centavo.

CC0 / Pixabay Muchos tipos de pan

Cítricos

Si te compraste toronjas, naranjas o limones y te apetece un jugo natural, puedes hacerlo sin desperdiciar ni una gota del cítrico. Introduce el cítrico al microondas por un lapso de 20 o 30 segundos, esto ablandará su cáscara y te permitirá exprimir hasta la última gota.

Miel

Si después de mucho tiempo te acordaste que tienes miel guardada y quieres consumirla, pero te encuentras con una miel demasiado dura ya no es necesario que pierdas tiempo o paciencia en baños maría para derretirla solo basta con meterla por 20 segundos en el microondas y quedará lo suficientemente blanda para que puedas usarla.

CC0 / Pixabay Miel para Rosh Hashaná. Imagen referencial