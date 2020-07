Estafas sobre otras estafas: ¿es eso posible?

Una publicación de Facebook de principios de julio alertaba a los usuarios de WhatsApp de que al día siguiente recibirían un vídeo llamado Martinelli. También avisaba del fraude de WhatsApp Gold, o de una supuesta versión oro de WhatsApp, así como de otro vídeo llamado Dance of the Pope (la danza del Papa).

Las estafas deson reales, alerta el sitio de verificación de información británico Full Fact. Existen diferentes páginas web que tratan de estafar a los usuarios de la aplicación con una supuesta mejora en los servicios que esta ofrece. Por eso Full Fact recomienda no acceder a esos enlaces ni descargar ninguno de sus materiales, ya que no existen versiones mejoradas de la app.

Pero lo interesante es que los otros dos virus de los que alerta el mensaje son estafas en sí mismos. No son reales, pero el rumor sobre el daño que uno y otro pueden causar lleva haciendo ruido en internet desde 2017 y 2015, respectivamente.

El caso del supuesto vídeo deempezó a circular a modo de advertencia sobre un virus que, afirmaban, era capaz de hackear el teléfono del usuario en menos de 10 segundos, causándole daños irreparables.

"Este aviso es una estafa que parece haberse creado en una versión en español en algún momento de 2017", afirma el recurso de verificación de información Snopes, pero el vídeo nunca llegó. La Policía Nacional de España tomó cartas en el asunto e indicó que se trataba de un bulo.

Igualmente curioso es el rumor sobre un adjunto portador de malware llamado Dance of the Pope o Dance of the Hillary. Surgida en abril de 2015 según Snopes, la engañosa publicación aseguraba que circulaba un GIF o un vídeo, mayormente, que ponía en riesgo de perder los datos de su teléfono a los usuarios de BlackBerry Messenger o WhatsApp que lo abrieran.

"No encontramos ninguna información que sugiriera que la advertencia del virus de 'Dance of the Pope' fuera algo más que un rumor (...). Ninguna compañía de antivirus había oído hablar de él; y, lo más revelador, nadie parecía haber experimentado el virus en su propio dispositivo", zanjó Snopes.

Cabe destacar que la posibilidad de recibir un vídeo trampa que pueda ocasionar una infección de malware al dispositivo, efectivamente, existe, pero es "muy raro", informa el servicio Sophos. Este mismo recomienda protegerse aplicando las actualizaciones de seguridad sin demorarse, descargando aplicaciones solo a través de Google Play o App Store y usando software de seguridad.