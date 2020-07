Secretos a bordo: por qué nunca deberías usar los artículos que te ofrecen gratis en un vuelo

Una gran parte de las aerolíneas se han caracterizado por ofrecer una variedad de artículos gratuitos a sus pasajeros, sobre todo si el vuelo implica una distancia larga. Sin embargo, más allá de parecer generoso de su parte preocuparse por la comodidad de sus pasajeros, las azafatas no recomiendan usarlos porque no es higiénico.

Estos artículos, por lo general, se reparten en los vuelos de larga distancia, por ejemplo, rutas desde Europa hasta Latinoamérica que implica varias horas de viaje y muchas veces los pasajeros deben pasar la noche en el avión. Aunque si la línea aérea es cara pueden ofrecértelos en los vuelos matutinos.

© Foto : Pixabay/StockSnap Revelan cómo viajar en clase 'business' sin gastar un centavo de más no se lavan, no se desinfectan y ni siquiera se limpian antes de repartirlos a los pasajeros que abordarán el siguiente vuelo. Según recoge el medio Express, dos azafatas admitieron que las aerolíneas supuestamente se ocupan de limpiar y empaquetar los auriculares usados nuevamente para que otra persona los use. No obstante, no son nuevos y ni pueden serlo porque repartir en cada vuelo auriculares nuevos sería demasiado costoso para las compañías aéreas.

"Las aerolíneas que proporcionan auriculares apenas o incluso nunca se molestan en reemplazar las partes espumosas que tienen contacto directo con los oídos", escribió una de las azafatas.

Esto expone a los pasajeros a posibles infecciones de oído, la propagación de gérmenes y bacterias de una persona a otra, por lo que la azafata recomendó desgarrar las partes espumosas luego de usar los auriculares para que estas partes sean reemplazadas, pero lo ideal es que cada pasajero lleve sus propios auriculares por higiene.

© AFP 2020 / Adalberto Roque Estos son los países más seguros y con menos delincuencia para viajar en 2020 son reutilizadas durante todo el día por cientos de pasajeros sin que se laven, pero algunas veces, aerolíneas más caras suelen cambiar las fundas de las almohadas.

Tan solo los pasajeros que realizan el primer vuelo del día pueden gozar de una manta limpia, pero no es algo que esté garantizado y por eso recomiendan a los viajeros llevar consigo sus propias mantas.