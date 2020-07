Se iba a casar a los 90 años con su ex, pero no: ¿qué pasó con el expresidente argentino Carlos Menem?

El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) y Zulema Yoma fueron una de las parejas más mediáticas y controversiales de los noventa, hasta su divorcio en 1991. Un poco por ello, y también porque a sus 90 años se encuentra hospitalizado desde el 13 de julio en estado delicado por neumonía, la noticia de que la expareja volvería a casarse sorprendió a Argentina.

La noticia del casamiento la había dado el abogado y panelista televisivo Mauricio D´Alessandro en el programa Fantino a la tarde de América TV. Sin embargo, a un día de la boda, a realizarse presuntamente el miércoles 22 de julio, Yoma habló con la prensa y negó que fuera a haber matrimonio alguno entre ella y el actual senador por la provincia de La Rioja (oeste argentino).

“No hay nada, una cosa así la anuncio yo”, sostuvo según consignó el periódico argentino Página 12. La ex primera dama explicó que ello "no implica que no pueda estar presente para acompañar al papá de mi hija", ya que "la relación con Menem es cordial", pero que ni siquiera tenía conocimiento sobre ninguna clase de propuesta. "La última en enterarme fui yo", añadió.

Fuentes allegadas al abogado mediático, sin embargo, dijeron a Página 12 que, en realidad, Yuma y Menem resolvieron no casarse porque "porque la gente empezó a decir que era por plata".

Otra declaración que complicó las explicaciones fue la de la periodista Mercedes Ninzi, quien afirmó que, en conversación con Yuma, le aseguró que ni Menem le pidió matrimonio ni ella se lo propuso a él.

Según Ninzi, allegados a la familia le dijeron que la boda no se realizará por el estado de salud del expresidente.