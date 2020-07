Kaspersky Lab advierte de virus camuflados bajo nombres de series de Netflix

Entre enero de 2019 y abril de 2020 la compañía detectó más de 22.000 tales intentos de ciberataques.

"Los malhechores añaden los nombres de los programas televisivos populares en el malware y publicidad y también los usan en los ataques de phishing", advirtió Kaspersky Lab.

En muchos casos los estafadores intentaron enganchar a los internautas con las series Stranger Things, The Witcher, Sex Education y Orange Is the New Black.

Los archivos maliciosos, así como robar sus fotografías y contraseñas de operaciones bancarias en línea.

Además, los expertos detectaron programas con virus camuflados de las plataformas de cine rusos KinoPoisk HD, Okko y IVI.

"Durante la pandemia el interés por los cines en línea se hizo especialmente grande puesto que muchos de esos recursos facilitaron el acceso gratuito a un gran número de series y películas, los malhechores intentan aprovecharse de la popularidad de esas plataformas por lo que quisiéramos recordar que es mejor ver las películas y series en las plataformas oficiales", dijo el experto en ciberseguridad de Kaspersky Lab Antón Ivanov.