El enigma detrás de los huevos arcoíris criados de manera 100% natural

Vivimos en un mundo en que la industria alimentaria no puede prescindir de los colorantes. No obstante, esta usuaria de Reddit ha demostrado que la naturaleza puede darnos todo un abanico de colores espectaculares si sabemos elegir.

Cuando vamos al supermercado y compramos un cartón de huevos, esperamos encontrarnos una decena o una docena de productos exactamente iguales en color y tamaño, como si se tratara de clones.

​Olvidamos que, fuera de la industria alimentaria, gallinas de distintos tipos y condiciones ponen huevos muy diferentes. Cada uno de su padre y de su madre, como se suele decir. En este caso, las gallinas responsables de estas coloridas imágenes son gallinas Marans, Orpington y Araucana, entre otras.

Por eso, la usuaria de la red Reddit notamuggle6523 no dudó en compartir con los internautas el artístico resultado delpor sus varias razas de gallina. Las reacciones no se hicieron esperar, y es que uno no imaginaría que el resultado publicado pueda ser producto de la naturaleza sin ninguna ayuda de colorantes.

La criadora de gallinas respondió a quienes la felicitaron por la productividad de sus gallinas y por lo estético del resultado explicando qué había hecho para llegar a lo que vemos en las imágenes.

"¡Gracias! Las crié así. Razas diferentes ponen huevos de colores diferentes, y si cruzas algunas de ellas, puedes obtener unos huevos de colores muy claros. La única desventaja es que pasa mucho tiempo hasta que ves aparecer esos huevos coloreados", aclaraba la protagonista de la historia.

Bajo su comentario aparecieron todo tipo de bromas, comparaciones y suposiciones sobre el proceso de cría de estas gallinas. Algunos bromearon con que la usuaria, seguramente, había sacado a sus gallinas de Chernóbil.

También hubo quien valoró que las gallinas se estaban encargando ellas mismas de prepararse para la pascua con huevos de colores.

Igualmente hubo advertencias, ya que algunos colores no parecen compatibles con una buena digestión. El usuario 10-North-of-CPT escribió: "¡No! ¡No te comas los verdes! ¡No están maduros todavía!".