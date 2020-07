Duda informa a sus servicios secretos de burla telefónica que le hicieron bromistas rusos

"El Palacio Presidencial informó a los servicios secretos de una broma peligrosa que le hicieron los rusos al presidente Duda", comunicó el medio.

Los bromistas rusos llamaron por teléfono a Duda en nombre de Guterres para felicitarle por la victoria en las elecciones presidenciales polacas, celebradas el 12 de julio.

Los bromistas aprovecharon la conversación para preguntar a Duda si quiere recuperar la ciudad ucraniana de Leópolis, que era polaca antes de 1939.

Duda rechazó la idea e insistió en que Leópolis es ucraniana.

"No, no, no, no, no hay discusión alguna sobre esto en Polonia, ahora es parte de Ucrania y punto", atajó.