Reportera inglesa confronta a AMLO por la lucha contra la violencia de género

"No estamos abandonando a las mujeres, las estamos protegiendo. Se está castigando a los que lastiman a mujeres, no hay disminución del presupuesto. Nunca se había protegido a las mujeres como ahora. En México no se violan derechos humanos […] no hay torturas, no hay masacres, se está construyendo la paz con justicia", explicó.

Las declaraciones fueron realizadas en respuesta a la pregunta de la reportera inglesa del medio digital Vice, Isobel Yeung, acerca de los recortes presupuestarios de los programas de alerta de género. La periodista cuestionó al presidente por cómo les ha fallado su Gobierno a las mujeres y le preguntó qué hará para cambiar la situación.

Documentos firmados por la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa —quien renunció al cargo el 30 de junio—, muestran que su Comité de Evaluación aprobó en marzo 53 proyectos para 16 estados, con un presupuesto total de 113.143.720 pesos mexicanos (aproximadamente 5 millones de dólares).

Sin embargo, para el 29 de junio únicamente se habían entregado fondos para 34 proyectos en nueve estados, con un monto de 79.930.550 pesos (poco más de 3,5 millones de dólares), además de dejar fuera a ocho estados, varios de los cuales cuentan con los índices de feminicidios y violencia contra las mujeres más altos en México.

"Nosotros no tenemos ningún ajuste en el programa federal para lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Sí hay austeridad, por ejemplo, en que ya no destinamos recursos a publicidad, ya no hay lujos en el Gobierno", defendió López Obrador ante los cuestionamientos de una reportera.

Las entidades que no recibieron presupuesto para la atención de las AVGM fueron Estado de México (donde se han registrado 47 feminicidios en 2020), Veracruz, Puebla, Jalisco, Zacatecas, Nuevo León y Nayarit, mientras que Quintana Roo recibió menos presupuesto del aprobado por la Cámara de Diputados.

Por su parte, López Obrador destacó en su conferencia del 14 de julio que su administración ha atacado las causas de la violencia, a diferencia de Gobiernos pasados que, desde su perspectiva, permitieron la operación de todo tipo de delincuentes e impusieron políticas de sometimiento contra el pueblo mexicano.

"¿Por qué se origina la violencia? Porque no hay justicia, porque no son atendidos los jóvenes, porque se desintegran las familias, porque se va imponiendo un estilo de vida en donde lo importante es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales. […] No se puede resolver el problema de la violencia solo con medidas coercitivas", concluyó.