La mujer de Will Smith se sincera sobre su romance con un joven rapero

El rapero August Alsina, considerablemente más joven que Jada y amigo del hijo de esta, conoció a la actriz en 2015 e inició con ella una historia de amor que Will Smith consintió. Con estas llamativas declaraciones se presentó el artista en el programa Breakfast Club, y desde entonces Jada y Will, felizmente casados, se han visto cuestionados por todo el mundo.

Hasta ese momento nadie en Hollywood sabía que la pareja de actores había tenido problemas y lo desmintió. Ante la situación algo incómoda y tensa que se ha creado, los dos implicados en la historia han decidido dar la cara y contar lo que pasó, y qué mejor forma de hacerlo que organizando un programa del show de Facebook de Jada, Red Table Talk, donde los invitados son ellos mismos.

A la pareja no le resulta agradable tratar el tema. "Este es un viaje muy personal que se volvió muy público", comenta Jada. Pero la situación y el revuelo que se ha desatado los ha obligado a afrontar esta conversación.

La historia, como la cuenta la protagonista de este triángulo amoroso, se remonta a hace entre cuatro y cuatro años y medio. Entonces se conocieron ella y August, y entonces surgió una bonita amistad, algo que Will recuerda como una situación en que lo principal era ayudar al rapero por un problema de salud que este tenía.

Entonces "me diste la patada", le recrimina Jada a Will entre risas. Los actores decidieron separarse temporalmente, aunque en el momento sintieron que "todo había terminado".

A partir de aquí la estrella del Príncipe de Bel Air va tirando poco a poco del hilo argumental y Jada va exponiendo los hechos.

Se ha hablado mucho del supuesto consentimiento que dio Will al romance, pero Jada recalca que la única persona en posición de dar permiso en esa situación era ella misma. Lo que ocurre, explica la presentadora, es que August lo "percibía así, ya que nosotros —en referencia a Will— estábamos separados", aclara la presentador del show.

"Tienes que decir claramente lo que pasó. Tú y yo decidimos darnos un espacio, y luego, ¿qué pasó?", interviene el famoso actor, bromeando con que es él quien ha adoptado la posición de Jada.

Jada aclara que todo se enredó. "Sí, fue una relación, sin duda. Yo estaba sufriendo mucho. En el proceso de esa relación, me acabé dando cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo", confiesa la actriz. "Solo quería ser feliz".

Jada Pinkett Smith encontró un refugio en August Alsina, quien con sus problemas la atrajo debido al trauma infantil que ella arrastra. Tal y como lo explica, es un trauma que, dice, "creía poder arreglar arreglando a otras personas, en lugar de arreglarme a mí misma".

Con el paso del tiempo, la actriz. En un momento dado Alsina quiso desaparecer de su vida hasta el día de hoy, "lo cual es totalmente comprensible", comenta Jada, y añade que recuerda su relación con el rapero como un proceso en el que aprendió muchas cosas.

"No entiendo que esto salga a la luz ahora (...), pero estoy agradecida por el viaje que tú y yo hemos hecho juntos, porque creo que hay muchas parejas que atraviesan esos períodos, parejas que se tienen que separar, pensárselo bien, etc.", asegura la actriz, cuya pareja asiente y le da la razón en todo. Ambos concuerdan en que lo más importante en su relación es que nunca han tenido secretos.

No obstante, Will no pierde la oportunidad de lanzar un mensaje: "No quiero volver a pasar por esto nunca más", y Jada coincide. Con la parte más desagradable de la conversación ya pasada, la pareja divaga en reflexiones sobre su historia de amor de más de 20 años y que tantos años más esperan que continúe.