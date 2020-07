Johnny Depp lava sus trapos sucios en un tribunal inglés

LONDRES (Sputnik) — El protagonista de 'Piratas del Caribe' defiende su reputación en un pleito de difamación contra el tabloide británico The Sun, que ha de probar la veracidad de alegaciones publicadas en abril de 2018, que acusaban de violencia doméstica al actor hacia su exmujer, la actriz y modelo Amber Heard.

El juicio estaba programado para comenzar el 23 de marzo, pero la pandemia del coronavirus impuso un parón en las diligencias. La acción finalmente arrancó esta semana en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, en Londres. Johnny Depp, de 57 años, acudió en persona a defender su nombre y a repudiar las alegaciones de que maltrató y abusó de su pareja antes y después de casarse en 2015.

Acción contra el Grupo Murdoch

El pleito parte de un artículo de The Sun, en una primera edición digital del 27 de abril de 2018, que desacreditó a Depp como un tipo que "pega a su mujer". El titular se suavizó a "demandado por agresión" en siguientes versiones, incluida la tradicional en papel. El actor reclama desde entonces "vindicación" y quiere "limpiar su reputación" en esta sonora acción judicial contra el reportero y director ejecutivo, Dan Wootton, y la firma editorial del popular tabloide británico del grupo de Rupert Murdoch, News Group Newspapers (NGN).

El actor interpreta que The Sun le declara en el texto "culpable de violencia doméstica grave contra su entonces mujer, a la que causó daños importantes y le hizo temer por su vida". En documentos presentados ante el juez, reprocha que el medio le denuncia como "no apto para trabajar en la industria del cine" porque Heard obtuvo una "orden de alejamiento" contra él y le "obligó a indemnizarla con no menos de 5 millones de libras (unos 7 millones de dólares)", tras llegar a un acuerdo de divorcio en 2017.

"Ha contado a todo el mundo que temió por su vida y que fui un monstruo horrible, lo cual no es cierto", testificó en Londres. En su testimonio oral negó en repetidas ocasiones haber maltratado a ninguna mujer y acusó a su exesposa de ser la violenta en sus cuatro años de íntima y explosiva relación.

Testimonios cruzados

Los abogados de Depp llamarán a declarar a la madre de sus hijos, Vanessa Paradis, y a su gran amor juvenil, la actriz Winona Ryder. Cuentan también con testimonios de una exsecretaria de Heard, que cuestiona la credibilidad de la actriz de Aquaman y Liga de la Justicia, entre otros filmes recientes en los que trabajó.

Heard testificará a favor de NGN en esta ronda londinense de una enconada pelea judicial de violencia de pareja, en doble dirección, que se desarrolla en Estados Unidos. El juez británico Andrew Nicol ha admitido 14 instancias de supuestos abusos perpetrados por el actor en distintos escenarios internacionales y le exigió entregar audio de conversaciones que mantuvo con su entonces esposa, entre otras evidencias.

El magistrado fijó quince días de audiencias en el vetusto palacio de Justicia de Londres. Sus dos grandes entradas, una central y otra lateral, evita encontronazos casuales de los ahora fieros enemigos.

Meca de litigios

Londres es un escenario muy popular para dirimir casos de difamación, iniciados tanto por nacionales británicos como por extranjeros. En 2019 se escaló la cima, con un aumento del 22% respecto al curso judicial anterior y del 127% desde 2013.

Ese año se revisó la ley, de forma que el demandante debe demostrar desde entonces "perjuicio grave" para proseguir con su litigio. Entre los cambios prácticos y de la legislación, se eliminó la figura del jurado, volcando todo el poder de decisión en el magistrado. Pero, a diferencia de otros países, corresponde al demandado —NGN, en este caso— probar que lo publicado es cierto, aunque cause ofensa.

Abogada difamada

También la letrada de The Sun se sintió difamada por un grupo mediático inglés y ganó una victoria sustancial. Un artículo de 2016 del Mail on Sunday y Mail Online sugirió falsamente que la reconocida y aguda abogada criminal había "ocultado evidencias de sobornos" policiales para "poner entre rejas a un hombre inocente". Aseguró entonces que no tuvo "otra opción que llevar el caso ante la Justicia para obtener vindicación de tal devastador ataque" contra su reputación y rango profesional.

Depp busca el mismo objetivo en su pulso contra el principal tabloide del magnate Murdoch. "Este caso no va de dinero, sino de vindicación", declaró su abogado David Sherborne.