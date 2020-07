Johnny Depp defiende su reputación en el Alto Tribunal de Inglaterra

"Por el beneficio de la duda, yo no he abusado de la señora Heard, ni de ninguna otra mujer, en mi vida", sostuvo el protagonista de 'Piratas del Caribe' en una declaración escrita.

El actor compareció este 7 de julio en el palacio de Justicia de Londres en la primera jornada de un juicio que tiene previsto prolongarse por un par de semanas.

Llegó al solemne edificio con la cara cubierta con una mascarilla negra y apenas se detuvo unos segundos en la calles para saludar al público y al pelotón de reporteros que grabaron la escena.

Heard, de 34 años, accedió al juzgado por la puerta trasera del recinto enfundada en un pañuelo rojo.

Depp demanda al tabloide británico por un artículo, de 2018, en que se le acusa de agredir a sus esposas.

La alegación se publicó en el mismo titular de The Sun: "Gone Potty: How can JK Rowling be 'genuinely happy' casting wife beater Johnny Depp in the new Fantastic Beast film?" (¿Se ha vuelto local: cómo puede JK Rowling estar 'genuinamente contenta' habiendo contratado al agresor de mujeres Johnny Depp en la nueva película de Fantastic Beast?)".

El actor denuncia al editor del periódico, News Group Newspapers, y al director ejecutivo y periodista Dan Wooton por el "daño grave" causado a su "reputación profesional y personal".

Sus abogados sostienen que las alegaciones de maltrato son "mentiras fabricadas" por Heard y que "ella fue la violenta" en la explosiva relación.