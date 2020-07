Un indio lleva una mascarilla de 2,5 kilos de oro: ¿protección o lujo? | Fotos

"La idea de hacer una máscara de oro me vino a la mente cuando vi a un hombre con una máscara de plata. Como me encanta el oro y uso cadenas y anillos de oro pesados, pensé: ¿por qué no usar una máscara de oro? Luego le pedí a un joyero local que me hiciera una", explicó el interlocutor de la agencia.

📸 Un habitante del estado de Maharashtra en India con una mascarilla hecha de oro, avaluada en unos 4.000 dólares

👉 https://t.co/vjkvyj3Jy0#COVID_19 #coronavirus pic.twitter.com/Mn7jHW2a0z — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 4, 2020

La mascarilla pesa casi 2,5 kilos y le costó al cliente unos 3.870 dólares.

Según Kurhade, tiene unos pequeños agujeros para respirar.

"En cuanto a su eficacia, sabemos que las mascarillas no son suficientes, tenemos que mantener la distancia. Por lo tanto, cuando salgo con una mascarilla de oro, también observo la distancia social", dijo el indio.

Según Kurhade, su tapabocas ha atraído mucha atención de los residentes locales y los medios de comunicación.

"Me convertí en el centro de atención cuando salí con mi mascarilla de oro. Aunque la pasión de mi familia por el oro es ampliamente conocida en esta región, la máscara de oro es algo completamente nuevo, por lo que la gente tenía curiosidad", añadió.

Según el Ministerio de Salud de la India, actualmente en el país hay más de 235.000 casos confirmados activos de COVID-19.