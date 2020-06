Fallece el creador del icónico logo 'I ❤ NY'

Nacido en 1929 en el Bronx, Glaser —que estudió en la escuela de artes Cooper Union— también fue cofundador de la revista New York Magazine. Sin embargo, saltó a la fama al crear el logotipo que formó parte de una campaña publicitaria que comenzó en 1977 y con la que las autoridades intentaban impulsar la imagen del estado, en ese entonces afectado por la delincuencia y los problemas presupuestarios.

El legendario logo, que creó de forma gratuita, utiliza de manera ingeniosa letras de máquina de escribir y sigue siendo uno de los símbolos de la Gran Manzana.

Tras los ataques terroristas del 11S, el artista optó por añadir una mancha negra al corazón rojo y acompañó el logo de la frase more than ever (más que nunca, en español).

Glaser también era famoso por sus carteles, ilustraciones y portadas de libros y revistas que captaron el espíritu de la década de los 60.

En particular, creó el icónico retrato psicodélico del cantautor Bob Dylan.

En 2009, el diseñador fue galardonado con la Medalla Nacional de las Artes, el premio artístico más importante que concede el Gobierno de EEUU.