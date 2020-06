La estafa extendida en WhatsApp que prometía cerveza gratis a domicilio

Sabemos que no hay que hacer caso de las cadenas y de las promociones sospechosas en las redes sociales, pero aun así, muchas veces caemos. WhatsApp es una de las 'apps' favoritas de los estafadores para buscar víctimas que les den sus datos, y lo hacen con ganchos tan atractivos como cerveza gratis.

WhatsApp es, sin duda, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo, lo que la hace un objetivo interesante para los estafadores. Si añadimos a eso la facilidad que da para compartir enlaces, tenemos la fórmula del engaño perfecta.

En este caso en el centro del fraude se han encontrado los usuarios de Latinoamérica y, especialmente, los de Argentina. Allí comenzó a circular un mensaje que leía "quédate en casa con una hielera llena de cerveza", acompañado del logo del Heineken.

El procedimiento es muy simple: el mensaje muestra un enlace al que el usuario debe acceder. Una vez en la página que se abre, la persona introduce sus datos con la promesa de recibir la cerveza en su casa, pero esta nunca llega. También se solicita que se comparta el mensaje con otros 20 contactos, por lo que la estafa va afectando a un número exponencial de víctimas.

"Con este modus operandi los ciberdelincuentes detrás de este engaño no solo se aseguran de seguir distribuyendo la estafa, sino que buscan bajar las expectativas de seguridad de los usuarios al recibir el mensaje por parte de un conocido", dice al medio Perfil el especialista Luis Lubeck, de la compañía de ciberseguridad ESET Latinoamérica.

Heineken ha tomado cartas en el asunto y ha emitido un comunicado para evitar que la estafa, antigua pero reavivada últimamente, siga proliferando. "Informamos de que no estamos realizando este tipo de promociones. Recomendamos evitar darle like al enlace y no compartir información en el sitio pues podría tratarse de una estafa", alertaron en las redes.

Este tipo de estafas se conoce como, y tiene el objetivo de engañar a los usuarios para obtener sus datos personales. Últimamente se está notificando sobre muchas estafas en que se usan nombres de marcas para atraer al cliente, especialmente a causa del aumento del uso de dispositivos conectados a internet durante la pandemia.

"Siempre es aconsejable desconfiar de cualquier mensaje que pueda ser demasiado bueno para ser cierto. Hay que mantener actualizados los sistemas de seguridad y revisar las URL porque si son falsas serán distintas a las oficiales. Y en ese sentido siempre hay que ingresar a través de los medios oficiales y no por mensajes que nos llegan por otros canales", apunta Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, empresa dedicada a la ciberseguridad.