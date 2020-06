'Lo que el viento se llevó' vuelve al catálogo de HBO Max con un vídeo introductorio

MOSCÚ (Sputnik) — El clásico del cine mundial, 'Lo que el viento se llevó', retirada de la plataforma de streaming HBO Max al calor de las protestas antirraciales en EEUU, se reincorporó al catálogo con un comentario que sitúa la obra en el contexto actual, según el diario The Hollywood Reporter.

Jacqueline Stewart, experta afroamericana en historia de cine y profesora de la Universidad de Chicago, señala que es "una de las películas más populares", aunque desde el anuncio de su producción ha sido "reiteradamente denunciada" por una presentación romántica del Sur antes de la guerra civil en EEUU y un retrato estereotipado de los negros.

La presentadora advierte que "puede resultar incómodo, incluso doloroso" ver esta película, que presenta el Sur "sin reconocer las brutalidades del sistema de esclavitud en el que se basa este mundo".

"No es solo un documento importante sobre las prácticas racistas del pasado de Hollywood, sino también una obra indeleble de la cultura popular que habla directamente de las desigualdades raciales que persisten en los medios y la sociedad actual", explica Stewart en un vídeo introductorio, citado por la cadena CNN.

La película, inspirada en la novela de Margaret Mitchell, fue retirada del catálogo de HBO Max en medio de las protestas antirraciales que estallaron en EEUU tras la muerte del afroamericano George Floyd bajo custodia policial.

Lo que el viento se llevó (Gone With the Wind, 1939) ganó ocho premios Óscar, entre ellos al mejor director (Victor Fleming), mejor actriz (Vivien Leigh) y mejor actriz de reparto (Hattie McDaniel, primera afroamericana que fue nominada a este galardón y se alzó con la estatuilla).