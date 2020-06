"Voy a ser una piedra en el zapato": líder de un cártel mexicano amenaza al Gobierno tras detención de su madre

Tras lo ocurrido, en la ciudad se registraron varios hechos violentos en la urbe del estado mexicano de Guanajuato: siete negocios fueron incendiados, así como balaceras en diversos puntos. En otras ciudades cercanas, como Salamanca y Villagrán también se registraron ataques con arma de fuego a dos casas.

A su vez, en redes sociales El Marro publicó dos vídeos donde amenazó con generar más violencia en Guanajuato, actualmente la entidad más violenta del país, en respuesta a la detención de sus familiares.

"Aunque me quede solo como un perro me les voy a aferrar... Se va a poner de a peso el kilo... voy a ser una piedra en el zapato", dijo.

En los mensajes, Yépez Ortiz también hizo referencia al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien advirtió sobre su posible alianza con el cártel de Sinaloa por lo ocurrido.

"Para que sepan los que le cayeron, cómo son pasados con la gente, pero les hago saber una cosa, porque nomás vienen con el interés de apoyar a esos, pero una cosa sí les digo, aquí les vamos a ver todavía y aunque me cueste el huevo trabajarle a los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, pero aquí. Primero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos no los voy a dejar entrar. Pa’ que sepan, yo no les tengo miedo ni a ustedes, ya se los he comprobado tres veces, mándenme un cuadrito como el que mandaron, para que vean cómo se los arreo, montoneros", indicó.

Según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), María N., Juana N., y Rosalba N., fungían como operadoras financieras del cártel Santa Rosa de Lima. En su vídeo, El Marro negó esas acusaciones.

"No crean que porque se llevaron a mi madre... ahora pónganla como operadora financiera, jefa de cártel como lo saben hacer... por ella y por toda mi gente le voy a echar al asunto, no crean que me espantan", comentó.

El cártel Santa Rosa de Lima y su líder son originarios de Guanajuato, donde la organización criminal se dedica al tráfico de drogas y al robo de combustible (huachicol). En 2008 este cártel tomó notoriedad por la pugna que mantiene con el CJNG por la ciudad de Salamanca, en donde se ubica la refinería Ing. Antonio M. Amor.

El Marro fue detenido en 2008 acusado de robo y delincuencia organizada, pero fue liberado tras pagar una fianza. Entonces el cártel se encontraba bajo el mando de David Rogel Figueroa, El Güero, aunque las autoridades afirman que en 2017 Yépez Ortiz se convirtió en el líder de Santa Rosa de Lima.