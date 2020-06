Brian May supera a Jimi Hendrix y se convierte en el mejor guitarrista de todos los tiempos

"Me he quedado absolutamente sin palabras. Estoy impresionado. Tengo que decir que es completamente inesperado", afirmó May a la publicación.

El guitarrista compartió que se siente profundamente conmovido de que la gente piense eso de él, pero que no se considera técnicamente perfecto.

"Supongo que esto me dice que lo que he hecho ha influido en las personas, y eso significa mucho para mí (...) Nunca afirmaré ser un gran guitarrista en el sentido de ser un virtuoso. Creo que soloy eso es todo", compartió May.

Pese a que tomó el lugar de Jimi Hendrix, May afirmó que el guitarrista es y siempre ha sido su "número uno" y que nunca deja de aprender de él.

"Para mí, él sigue siendo algo sobrehumano. Es como si realmente viniera de un planeta alienígena, y nunca sabré exactamente cómo hizo lo que hizo", dijo May acerca de Hendrix.

Brian May es un músico británico de 72 años que se alzó a la fama en el inicio de la década de los 70 como guitarrista de Queen. May es el autor de numerosos hits de la legendaria banda de rock, como We Will Rock You y The Show Must Go On.