Encuentran en EEUU un mítico tesoro millonario

El tesoro, cuyo valor supera un millón de dólares, fue enterrado por el comerciante de arte, Forrest Fenn, en algún lugar de las Montañas Rocosas, en 2010. Las pistas para encontrar el cofre se compartieron en internet y también a través de un poema de 24 líneas que fue publicado en The Thrill of the Chase, la autobiografía Fenn.

© AP Photo / Jeri Clausing Forrest Fenn, comerciante de arte que escondió un tesoro de más de un millón de dólares en EEUU (archivo)

Según el autor, un hombre, que prefirió que su nombre no se diera a conocer, encontró el tesoro hace unos días. Para probar su hallazgo, el afortunado individuo le envió al comerciante de arte unas instantáneas del codiciado cofre.

"Estaba bajo un dosel de estrellas en la exuberante vegetación boscosa de las Montañas Rocosas y no se había movido del lugar donde lo escondí hace más de 10 años. No conozco a la persona que lo encontró, pero el poema de mi libro lo llevó al lugar preciso", comunicó Fenn en su sitio web, sin revelar la ubicación exacta del hallazgo.

Miles de personas han cazado el tesoro en rincones remotos del oeste estadounidense a lo largo de la última década. Numerosas personas renunciaron a sus trabajos para dedicarse exclusivamente a la búsqueda. Al menos cinco murieron en sus intentos de encontrar la fortuna, detalla The Daily Mail. La fatalidad más reciente tuvo lugar el pasado marzo, cuando falleció Michael Sexson, de 53 años.

Según Fenn, el valioso tesoro fue escondido como una forma de tentar a las personas a meterse en la naturaleza y darles la oportunidad de participar de una aventura inolvidable: la caza de un tesoro.

Tras el hallazgo del cofre, el comerciante ha dicho que tiene reacciones encontradas con relación al hallazgo del ccofre.

"No sé, me siento medio feliz, medio triste porque la búsqueda ha terminado", compartió el hombre de 89 años.

En 2017, Fenn compartió con los medios más detalles acerca del tesoro. El cofre de bronce pesa nueve kilogramos, mientras que su contenido pesa otros 10 kilogramos más. Entre otras cosas, el tesoro contiene raras monedas y pepitas de oro, estatuas de animales precolombinas, "espejos" prehistóricos de oro martillado, antiguas esculturas chinas talladas en jade y joyas antiguas con rubíes y esmeraldas.