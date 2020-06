Adolescente es pateada por policías mexicanos durante marcha contra la violencia policial

La manifestación de la Ciudad de México que se concentró tanto en la Embajada de Estados Unidos como en la Representación capitalina del estado de Jalisco fue duramente reprimida por efectivos policiales.

Como puede apreciarse en vídeos tomados por reporteros mexicanos, la joven, cuyo nombre es Melanie y que tiene 15 años de edad, cayó al piso durante una carga policial y fue pateada en la cabeza por varios funcionarios de choque, mientras los reporteros y otros manifestantes gritaban para detener la agresión.

Fue sacada inconsciente de la marcha y hospitalizada desde la tarde del viernes 5 de junio.

MELANIE DE 16 AÑOS DE EDAD FUE AGREDIDA POR POLICÍAS MIENTRAS SE MANIFESTABA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. LOS POLICÍAS LA PATEARON LLEGANDOLE A CAUSAR UNA CONTUSIÓN CEREBRAL Y HERIDAS GRAVES.#JusticiaParaMelanie pic.twitter.com/2Zy6SyVsEt — anaᶠᵘᶜᵏ ¹² (@donutsfortim) June 6, 2020

Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, emitió una comunicación por medio de un vídeo en redes sociales en la que sostuvo que los uniformados cometieron abuso policial en contra de la adolescente que sufrió lesiones en rostro y cráneo, de acuerdo con información recolectada por Sputnik.

"Para mi Gobierno esto es inaceptable y, por lo mismo, estoy solicitando a la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México y a la Comisión de derechos humanos de la Ciudad de México que abran una investigación, se identifique y castigue a los responsables, así como su línea de mando, sin importar el cargo de los implicados", comentó la alcaldesa.

No se tolera ni se tolerará el abuso policial pic.twitter.com/h2BfhJdBkn — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 6, 2020

Por su parte, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó su voluntad de abrir una investigación tras el pedido de la jefa de Gobierno.

Frente a los hechos realizados durante la manifestación del día de hoy, la @FiscaliaCDMX, realizará las investigaciones conducentes para deslindar responsabilidades. En esta Ciudad el camino nunca será la Violencia. — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) June 6, 2020

Sostuvo también que solicitó la información respecto a los policías actuantes al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que dos elementos de la dependencia que participaron en la agresión fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

A pesar de este hecho de violencia contra una adolescente, el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, felicitó públicamente —mediante la cuenta oficial de la Representación— a los policías mexicanos por su "valor y profesionalismo" en la custodia de la sede de ese país en la Ciudad de México, a la vez que calificó a los manifestantes de "anarquistas" siguiendo un lenguaje similar al utilizado por el presidente Donald Trump respecto a las protestas que tienen en jaque a su país desde la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis.

Mi profundo agradecimiento a la policía de la CDMX por la protección brindada ayer cuando una banda de anarquistas violentos atacó nuestra sede diplomática con cócteles molotov y piedras. La policía demostró valor y profesionalismo ante los delincuentes. — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) June 6, 2020

Además de protestar ante la Embajada norteamericana por la muerte de Floyd en ese país, la manifestación exigía justicia por Giovanni López, quien falleció después de que le detuvieron los policías mexicanos en Guadalajara el 4 de mayo.

Según relató en un vídeo subido a las redes el 1 de junio su hermano, los policías que operaban en Ixtlahuacán de los Membrillos detuvieron al joven albañil por no usar cubrebocas para evitar contagios de COVID-19 y, en un caso que no se ha dilucidado aún, acabó muerto y con varias lesiones mientras estaba en custodia de la autoridad. Sin embargo, el 3 de junio, el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, aseguró que no existe ninguna evidencia de que el hombre fuera capturado por esa razón.

Mientras se sucedían estos hechos en la Ciudad de México, distintos medios mexicanos reportaron que la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos fue desarmada y puesta bajo el control de la policía estatal de Jalisco.

Un tercer caso de muerte que podría ser provocada por policías en actividad fue denunciado públicamente esta semana en Tijuana, Baja California. Jair López (sin vínculos con Giovanni, aunque comparten apellido) murió el 27 de marzo a causa de un "desnucamiento por estrangulamiento", según el forense, en una gasolinera de la norteña ciudad mexicana, luego de que dos uniformados le aplicaran una maniobra similar a la que acabó con la vida de George Floyd en Estados Unidos, en un modus operandi compartido por las policías de ambos países.

Según publicó el periodista Gerardo Andrade en el periódico Zeta, de Tijuana, la investigación de la Fiscalía Central de Baja California concluyó el 3 de junio, aunque no se conoce aún el resultado de la misma.